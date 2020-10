Piedibus di nuovo in pista a Mattarello

E’ ripartito questa mattina il Piedibus di Mattarello, primo “autobus ecologico” a riprendere la strada dopo la pausa forzata causata dalla chiusura delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria.

Le linee piedibus che a breve partiranno sono Vela, Meano, Schmid, S.Anna, Villazzano.

L’ufficio Politiche giovanili supporterà quest’anno in modo particolare le scuole e le famiglie per garantire il più possibile la ripresa del progetto, che punta sia a mantenere una buona prassi legata alla mobilità sostenibile ma anche a limitare i possibili assembramenti davanti alla scuola, come da indicazioni per la prevenzione del Covid.

Il Piedibus è infatti il mezzo più ecologico, ma anche uno dei più sicuri e divertenti per andare da casa a scuola, in compagnia dei propri compagni e accompagnati da genitori che si trasformano in “piediautisti” volontari.

Per avere maggiori informazioni o per partecipare all’iniziativa basta contattare l’ufficio Politiche giovanili (via Belenzani, 13 – tel. 0461884240, daniela.divan@comune.trento.it) o visitare il sito www.trentogiovani.it

