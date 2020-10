Maltempo, la situazione sul Trentino: il Sarca esonda a Linfano, evacuate alcune abitazioni

In queste ore il maltempo ha colpito il Trentino. Ecco nel dettaglio la situazione della viabilità, fra le criticità maggiori quella del fiume Sarca che è esondato in zona industriale di Linfano e a monte del lago in località Ceniga.

Il sindaco Alessandro Betta invita le persone a non avvicinarsi alle sponde del fiume soprattutto nelle zone “libere” per vedere o altro.

Si sta cercando con i camion di creare un po’ di argine e viene chiusa la strada per poter lavorare in sicurezza. Chiusa anche dalle 10.00 di stamane la ciclabile che costeggia tutto il fiume Sarca.

Si stanno evacuando le zone pericolose e nel frattempo la protezione civile ha invitato a spostare la macchine dai garage nelle abitazioni limitrofe alla Sarca

Ecco l’aggiornamento in tempo reale della situazione della viabilità sul Trentino

Chiusure per schianti alberi

Statale 620 Passo Lavazè, dal passo fino al confine con provincia di Bolzano; chiuso anche il lato di Bolzano.

Provinciale 31 Passo Manghen, dalla località Piazzol a Molina Fiemme fino alla località Maso Bianco a Telve di Sopra.

Provinciale 224 del Passo Redebus, dall’imbocco della provinciale 83 di Pinè fino al passo.

Chiusura per erosione rampa

Provinciale 57 Cis – Livo in località Molini.

Chiusura per smottamento

Provinciale 14 di Tovel, dal km 1,600 a fine strada (lago di Tovel)

Provinciale 138 del passo della Borcola da inizio strada (causa smottamenti in provincia di Vicenza).

Chiusura per prevenzione esondazione

Statale 249 della Gardesana Orientale in località Linfano per rischio esondazione fiume Sarca.

Statale 45 bis in via della Cinta nel Comune di Arco (ponte) per rischio esondazione fiume Sarca.

Ponte sul Sarca lungo la provinciale 236 al km 0,300 nel comune di Spiazzo Rendena.