Maltempo ed esondazioni in Val di Sole: strade chiuse e pericolo smottamenti

In queste ore il maltempo ha interessato un po’ tutto il Trentino e il nord Italia in generale.

In Val di Sole la zona maggiormente colpita è quella dell’alta valle, in particolare i Comuni di Ossana, dove questa mattina le vie del paese sono state allagate e il fiume è esondato, Pellizzano e Vermiglio.

Anche la pista ciclabile è stata invasa dall’acqua in più punti.

I corsi d’acqua solandri come il Noce, il Vermigliana, il Rabbies si sono ingrossati sia per le piogge intense di questi giorni, sia per lo scioglimento in quota della neve caduta ultimamente, a causa del vento caldo di scirocco.

Per evitare che la situazione si aggravi, visto che fortunatamente per il momento sono stati registrati danni solamente a cose, ma non alle persone, il sindaco di Ossana Laura Marinelli ha diramato un avviso nel quale comunica, visto che il territorio comunale è attualmente interessato da fenomeni di pericolo frana, allagamenti a carico delle località e delle vie comunali, è stato attivato il Centro Operativo Comunale per la Protezione Civile e che tutti i soggetti della Protezione Civile Comunale e provinciale sono stati coinvolti e attivati e sono in continuo coordinamento con il sindaco al fine di garantire la sicurezza pubblica.

Marinelli invita inoltre la cittadinanza a non lasciare la propria abitazione se non strettamente necessario, a bollire l’acqua prima dell’utilizzo per uso alimentare (per cui è stata emessa apposita ordinanza) e a seguire la sezione avvisi del sito comunale per costanti aggiornamenti.

Sono state momentaneamente chiuse, poi, tutte le strade forestali, la strada provinciale, la strada verso località Fil e la strada di Valpiana.

«Si ringraziano i Vigili del Fuoco Volontari per il loro operato, sempre attento e prezioso, che continua a monitorare e a intervenire nelle situazioni necessarie come quella di queste ore» scrive in conclusione Marinelli.

Anche Francesca Tomaselli, attraverso la pagina Facebook “Stanza del sindaco Pellizzano”, invita la popolazione a evitare spostamenti non necessari.

«Vista l’emergenza meteorologica e i livelli che hanno raggiunto i fiumi – si legge nell’avviso – chiediamo alla popolazione di evitare gli spostamenti se non strettamente necessari. I Vigili del Fuoco sono in contatto con la Protezione Civile e stanno lavorando costantemente monitorando il territorio. In via precauzionale è stata chiusa la strada che da Pellizzano porta al Lago dei Caprioli e la Piazza del Ponte».