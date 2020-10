Psicofarmaci agli orsi del Casteller, Fugatti: «Solo per una settimana per prevenire lo stress per i lavori di ampliamento»

Ieri il Governatore Maurizio Fugatti ha convocato una conferenza stampa per chiarire la situazione del Casteller.

All’interno del palazzo erano presenti anche l’assessora Giulia Zanotelli, il dirigente della forestale Giovanni Giovannini, il capo della protezione civile e responsabile della gestione orso Raffaele De Col e il veterinario incaricato dalla Provincia di seguire gli orsi del Castellet Guadagnini

L’Ispra e i carabinieri dopo un sopralluogo all’interno del Casteller avevano denunciato il fatto che gli orsi fossero rinchiusi in gabbie di pochi metri quadrati e “bombardati “quotidianamente di psicofarmaci.

Pubblicità Pubblicità

Il dirigente della Forestale Giovannini ha affermato che l’ispezione dell’Ispra e dei carabinieri è avvenuta in un momento in cui si stavano effettuando dei lavori di ampliamento all’interno del Casteller, e ciò ha comportato per gli animali parecchio stress per il fatto appunto di dover rimanere all’interno delle gabbie. I lavori hanno riguardato le aree esterne alle tane e servono per far star gli orsi più comodi ed aver maggior spazio a disposizione.

Il veterinario Guadagnini, convocato dalla giunta per fare chiarezza sull’uso dei psicofarmaci, ha affermato invece che gli orsi nel periodo fra l’11 settembre e il 18 settembre erano molto stressati, soprattutto per il continuo andirivieni degli operai, e per tale motivo aveva deciso solo per quella settimana di somministrare loro lo Xanax, un noto calmante senza effetti collaterali per gli orsi.

Fugatti in conferenza stampa ha sottolineato più volte che la situazione osservata dall’Ispra e dai carabinieri aveva riguardato un preciso momento e non è una costante all’interno del Casteller e ha osservato che le informazioni diffuse dagli animalisti sono false e tendenziose.

Pubblicità Pubblicità