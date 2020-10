Il sindaco di Predaia Giuliana Cova alza il velo sulla sua giunta. Prevista la “staffetta” per due assessorati

Una squadra coesa, motivata e competente, con professionalità diverse ma tutte ugualmente importanti.

Giuliana Cova, nuovo sindaco di Predaia, ha alzato il velo sulla giunta comunale, formata da 5 assessori, 2 dei quali faranno “staffetta” a metà mandato.

«Sono stati attivamente coinvolti anche 5 consiglieri, ai quali sono state conferite deleghe importanti per raggiungere gli obiettivi previsti dal dettagliato e corposo programma elettorale, oggi un vero e proprio piano strategico di mandato – spiega Giuliana Cova –. Nei tre mesi di campagna elettorale abbiamo dialogato con circa 400 cittadini, rappresentanti delle varie categorie, dalle imprese all’agricoltura al volontariato, ascoltandone necessità e proposte. Ora saremo al loro fianco per realizzare quanto hanno richiesto».

LA SQUADRA – Come detto in apertura, la squadra scelta da Giuliana Cova è certamente preparata e ricca di competenze.

Ma vediamo nel dettaglio le varie deleghe. Ilaria Magnani, 38 anni, la più votata alle elezioni con 353 preferenze, laureata in Ingegneria Biomedica, insegnante di fisica e matematica all’Istituto Pilati di Cles e già assessore alle politiche sociali nella scorsa consiliatura, si occuperà di cultura, associazioni, politiche giovanili e istruzione.

Il 39enne Stefano Brida (243 voti), laureato in architettura con una tesi sulla riqualificazione delle Plaze, avrà deleghe all’urbanistica ed edilizia privata, tecnologia e risparmio energetico, manutenzione immobili comunali e impianti sportivi, decoro dell’ambiente per le frazioni di Vervò-Tres-Priò-Vion.

Aldo Chini (216 voti), pensionato e imprenditore agricolo di 73 anni, avrà competenze in materia di agricoltura e foreste, decoro dell’ambiente per le frazioni di Dermulo-Taio-Segno-Mollaro-Tuenetto-Dardine, Torra. Dal 1° gennaio 2023 l’assessorato passerà a Giancarlo Melchiori (191 voti), 33enne perito agrario, imprenditore agricolo in ambito frutticoltura bio e agente di commercio.

Spetteranno a Mauro Schwarz (212 voti), 69 anni, libero professionista laureato in ingegneria e per 15 anni sindaco di Smarano, i gradi di vicesindaco e le deleghe per quanto riguarda lavori pubblici, viabilità, cantieri comunali, programmazione e sviluppo sentieristica e aree turistiche, decoro dell’ambiente per la frazione di Smarano.

Gualtiero Walter Rizzardi (203 voti), 59 anni, diplomato ragione e di professione impiegato in un’azienda industriale, avrà competenze in materia di politiche sociali (riguardo alle quali cederà degli ambiti specifici ad altri consiglieri), trasporti, turismo, sport, aree ecologiche e decoro aree Plaze e Due Laghi, decoro dell’ambiente per le frazioni di Coredo e Tavon. Dal 1° gennaio 2023 Rizzardi cederà il testimone a Raffaella Falduti (243 voti), 60 anni, pensionata ed ex dipendente del Ministero degli Interni, Dipartimento Pubblica Sicurezza con collaborazioni a stretto contatto con i Magistrati del territorio sia in ambito penale che amministrativo.

Avranno funzioni delegate nell’ambito delle politiche sociali la 30enne Debora Helfer (244 voti), laureata in Giurisprudenza, che si occuperà di politiche sociali per la disabilità e che sarà proposta per la carica di presidente del Consiglio nella prima seduta in programma giovedì prossimo, la stessa Raffaella Falduti, che curerà l’assistenza ai cittadini italiani e stranieri, le consulte e la cittadinanza attiva, ma sarà anche referente per lo Sportello Amico, e Aldo Webber (211 voti), 67 anni, laureato in Giurisprudenza, pensionato ed ex dirigente dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, negli ultimi cinque anni nel ruolo di direttore amministrativo dell’Ospedale di Cles, che avrà deleghe per quanto concerne gli anziani e la salute.

Avrà infine funzioni delegate a progetto Mariano Larcher (190 voti), 66 anni, pensionato ed ex geometra tecnico comunale del Comune di Predaia, che sarà referente del progetto “Regimazione acque piovane Taio, Dardine e Coredo”.

Rimarranno in capo al sindaco Giuliana Cova, 56 anni, laureata in economia bancaria ed ex dirigente bancaria, le competenze in materia di organizzazione, personale, bilancio e tributi, rapporti istituzionali, gemellaggi, sviluppo economico (turismo, artigianato, industria e commercio), protezione civile, polizia locale.

Giuliana Cova si dice soddisfatta della composizione del suo team. «Considerando la preparazione professionale e le ottime caratteristiche individuali di ogni candidato eletto, non è stato facile scegliere la squadra – rivela –. I principi della scelta hanno tenuto conto della specifica professionalità richiesta da ogni singolo assessorato, dal numero di preferenze di ogni consigliere e in ultimo della rappresentanza territoriale. Tuttavia il “concorso” per le elezioni amministrative è stato interpretato dalla squadra “Predaia in Comune” come collettivo e non individuale, ossia è stato anteposto il risultato del gruppo a quello personale con la consapevolezza che per amministrare un Comune come quello di Predaia, esteso su 80 km quadrati e formato da 14 paesi con la presenza importante di tutte le categorie economiche (Predaia da questo punto di vista può essere visto come una Val di Non in miniatura), sono necessarie professionalità specifiche e tempo a disposizione».

«Ringrazio pertanto tutti – aggiunge il sindaco – in particolare i numerosi colleghi consiglieri che per il principio del “vale la forza del gruppo” hanno accettato di fare un passo indietro (ma forse è meglio definirlo “passo in avanti”) a favore di altri con lo scopo di giungere alla costruzione di una squadra coesa, preparata, motivata e pronta ad affrontare le sfide previste. Inizieremo cercando di migliorare sempre di più i servizi al cittadino, garantendo la tutela dei diritti e dei beni comuni, la partecipazione attiva del cittadino e la solidarietà sociale».