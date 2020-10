Ville d’Anaunia: la lettera di commiato degli ex consiglieri comunali Rolando Valentini, Marcella Odorizzi e Giuseppe Mendini

Hanno voluto affidare a carta e penna i loro pensieri dopo quattro anni intensi trascorsi sugli scranni del Consiglio comunale di Ville d’Anaunia.

Gli ormai ex consiglieri Rolando Valentini, Marcella Odorizzi e Giuseppe Mendini, che hanno fatto parte della prima legislatura del Comune nato dalla fusione degli ex Comuni di Tuenno, Nanno e Tassullo, hanno scelto di scrivere una lettera aperta “a sei mani”, che riportiamo integralmente di seguito, per ringraziare e salutare chi ha avuto fiducia in loro, i compagni d’avventura amministrativa, il personale del Comune. E anche per augurare un buon lavoro alla nuova amministrazione.

“Lettera aperta di saluto.

Come sempre succede le cose hanno un inizio e una fine. Lunedì 21 settembre 2020 si è concluso un mandato amministrativo che ha visto la nascita del nuovo Comune di Ville d’Anaunia. Ci siamo mossi verso questa esperienza con l’auspicio e l’intenzione di metterci a disposizione al fine di contribuire a gettare le basi solide della nuova entità. Senza presunzioni di sorta abbiamo messo a disposizione di tutti la nostra esperienza e il nostro entusiasmo, chiedendo un consenso ai cittadini di Ville d’Anaunia che andasse oltre le mere appartenenze ad uno o all’altro degli otto paesi che costituiscono il Comune. La scelta democratica del voto ci ha visti sui banchi delle minoranze. Per questo non abbiamo certo abbandonato i nostri fini e, nel corso del mandato istituzionale, abbiamo portato il nostro contributo nei modi e nelle forme che avevamo a disposizione.

Siamo certi che ognuno dei singoli consiglieri abbia lasciato un segno dentro questo mandato amministrativo appena concluso. Nessuno sparisce e men che meno spariscono le idee delle persone. Potranno essere riconosciute con l’onestà intellettuale che ognuno porta dentro di sé. Certamente molte delle parole spese dentro le sedute dei Consigli Comunali sono da ricercare nei verbali di consiglio. Molte delle proposte che abbiamo lanciato e discusso in Consiglio sono depositate agli atti nella forma di interrogazioni, mozioni, comunicazioni e articoli pubblicati sul notiziario comunale. Questo è il nostro “tesoro” o “contributo attivo” che consegniamo nelle mani della nuova Amministrazione. Auspichiamo che vengano lette, valutate e considerate per il prossimo futuro. Non è mai troppo tardi fare cose buone per la collettività.

Abbiamo portato a termini il mandato che i nostri elettori ci hanno consegnato, abbiamo sempre mantenuto la linea della collaborazione, proponendo e a volte contrapponendoci a proposte che a nostro avviso non erano impostate nel modo giusto o non erano utili al nostro territorio e alla nostra Comunità. Non ci siamo ritirati davanti alle discussioni più spinose, sempre con lealtà e rispetto delle persone e dell’Istituzione che rappresentavamo. Forse non abbiamo soddisfatto pienamente le aspettative di chi ci ha sostenuto e votato, per questo ci scusiamo e li ringraziamo per il loro sostegno.

Abbiamo sostenuto l’elezione a Presidente del Consiglio Comunale di un nostro rappresentante fin da inizio mandato, ciò al fine di dare un segnale forte di collaborazione verso l’esterno. Questo è avvenuto solo a metà mandato. Siamo tuttavia soddisfatti dell’operato del nostro rappresentante, il quale è riuscito a gestire situazioni non facili e a portare a compimento iniziative essenziali di competenza del Consiglio Comunale. Abbiamo contribuito in maniera leale e fattiva ai lavori delle due commissioni consigliari che si sono occupate di politiche sociali e del patrimonio comunale. Nelle relazioni presentate dalle due commissioni sono presenti, a nostro avviso, spunti operativi e concreti utili alla Comunità.

Siamo stati onorati di far parte di questa assemblea. Desideriamo salutare e ringraziare tutti i colleghi componenti del Consiglio Comunale uscente e, indipendentemente dalle appartenenze, desideriamo porgere a tutti un sincero augurio per una vita piena di soddisfazioni personali e professionali.

Un ringraziamento particolare a tutto il personale del nuovo Comune per l’impegno profuso in questi anni, per essere riusciti a gestire la parte ordinaria e straordinaria dell’attività comunale oltre a tutto il carico di lavoro eccezionale dato dalla fusione dei tre enti.

Auguriamo infine ma non per ultimo alla nuova Amministrazione di Ville d’Anaunia un buon lavoro che possa realizzare ogni opera necessaria alla nostra Comunità ma che soprattutto riesca a fare un passo avanti verso il riconoscimento del nuovo Comune come una entità unita e coesa.

Buona vita a tutti”