Vacanze ad Andalo con i bambini? Scegli un family hotel!

Il Trentino è una regione davvero straordinaria e tra le località più consigliate per una vacanza con tutta la famiglia troviamo sicuramente Andalo. Oltre a trovarsi in una posizione privilegiata e comoda infatti, questa cittadina è in grado di offrire tutto quello che si può desiderare durante un soggiorno con i bambini.

Conviene però scegliere un family hotel, ossia una struttura pensata appositamente per le famiglie, che offre servizi dedicati ai più piccoli e ai genitori.

Ad Andalo non è certo difficile trovare un hotel che abbia queste caratteristiche, perché sono tutti raggruppati nel club Andalo For Family. Basta dunque sceglierne uno che faccia parte di tale circuito per andare sul sicuro ed essere certi di trovare tutto il necessario per un soggiorno in famiglia divertente e rilassante.

Prenotare ad Andalo il tuo hotel 3 stelle adatto ai bambini, che appartenga al club e che abbia tutte le caratteristiche necessarie per trascorrere una vacanza da sogno è quindi la cosa migliore. Vediamo però cosa distingue un family hotel dalle altre strutture.

Animazione ed attività per i bambini – I family hotel di Andalo offrono un servizio di animazione dedicato interamente ai bambini, che possono trascorrere alcune ore della giornata in compagnia dei loro coetanei e degli animatori. Passeggiate nella natura, miniclub, giochi di gruppo: i più piccoli si divertono sempre un mondo mentre i genitori si possono concedere qualche ora di relax.

Spazi dedicati ai bambini in cui giocare – Nei family hotel si trovano anche spazi interamente dedicati ai più piccoli, con giochi e laboratori pensati appositamente per loro. In molte strutture queste aree non esistono, ma sono importanti quando si trascorre una vacanza in famiglia perché i bambini hanno bisogno di giocare e di svagarsi, anche quando i genitori sono in hotel.

Un menù specifico per i bambini – Nei family hotel di Andalo viene prestata una grande attenzione anche al momento dei pasti, che per i bambini è spesso complicato specialmente quando ci si trova fuori casa. In queste strutture i più piccoli possono trovare dei menù appositi per loro, ma non solo: anche stoviglie e posate più adatte alle loro esigenze, per rendere il momento dei pasti piacevole e meno problematico anche per i genitori.

Tutto il necessario per una vacanza in famiglia – Scegliere un family hotel significa anche non doversi preoccupare di nulla ed i genitori sanno bene che quando si viaggia con i bambini sono tantissime le cose a cui pensare. In queste strutture è possibile trovare tutto il necessario: dalle culle ai lettini, dai fasciatoi alle spondine anticaduta, dallo scaldabiberon ai seggioloni e persino passeggini per il trekking. Parliamo di dettagli che possono fare una grande differenza e che solitamente nelle strutture classiche non vengono messi a disposizione degli ospiti.

Offerte e pacchetti family – Per quanto riguarda infine il prezzo, i family hotel propongono sempre dei pacchetti per tutta la famiglia che consentono di risparmiare o includono delle attività da svolgere in loco spesso molto apprezzate da grandi e piccini. Anche questo è un aspetto da non sottovalutare, che in molti casi fa la differenza.