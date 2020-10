«Pronti ad assegnare gli alloggi pubblici agli extra comunitari». Dopo le parole shock Ianeselli fa campagna elettorale per i sindaci della sinistra impegnati nel ballotaggio

Comincia male l’avventura di Franco Ianeselli nominato nuovo sindaco di Trento solo 10 giorni fa.

La dichiarazione fatta al quotidiano la Repubblica sta facendo il giro del web lasciando senza fiato la maggior parte dei residenti del capoluogo, alleati compresi: «Noi, città di Trento, siamo pronti ad assegnare gli alloggi pubblici agli extra comunitari, ignorando la norma discriminatoria della Provincia leghista che un’ordinanza del Tribunale ha bocciato 24 ore fa, e che prevedeva che gli stranieri dovessero avere almeno 10 anni di residenza in Trentino per vedersi riconosciuto un diritto» – queste le parole di Ianeselli che farebbero pensare ad un pericoloso «Prima gli stranieri e dopo i Trentini»

Chissà cosa penseranno gli elettori del PATT che fin dal tempo della nascita del partito nello statuto avevano riportato al primo posto gli interessi della comunità trentina.

Ora gli autonomisti sono ormai spostati completamente a sinistra in una logica del potere che potrebbe creare fratture e grossi problemi di consenso da parte dei suoi elettori.

A tenere banco però è anche la campagna elettorale che il neo sindaco sta facendo per i sindaci della sinistra Valduga e Mosaner che domenica sono impegnati in un balottaggio molto incerto.

Ianeselli dovrebbe essere Sindaco di tutti e non solo degli elettori della sinistra. Sarebbe opportuno che chiarisse la sua posizione in modo tale che la città possa regolarsi. Ianeselli ha messo insieme una sua personale interpretazione del Soccorso Rosso e come “compagno” sindaco va di giorno in giorno a sostenere i candidati sindaco di sinistra impegnati nel ballottaggi.

Fa cioè ancora campagna elettorale, schierandosi solo da una parte dell’elettorato e non rappresentando per nulla quel 40% di votanti che non la pensano come lui.

Se fosse ancora sindacalista non ci sarebbe nessun problema, ma da sindaco non è per nulla opportuno che lo faccia. A meno che non voglia continuare a fare il sindacalista o il sindaco solo dei compagni rossi.

Un’affermazione che ha usato in campagna elettorale: «Spero in una costruttiva e collaborativa opposizione che abbia però un comune obiettivo con la maggioranza: la crescita di Trento» dovrebbe far pensare ad un comportamento trasversale che è poi quello che un sindaco deve avere.