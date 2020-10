Presentata la stagione InDanza 2020: 6 titoli tra ottobre e dicembre, con 2 prime assolute

Dopo una lunga pausa imposta dalla pandemia, il 21 ottobre 2020 InDanza, la stagione di danza organizzata e promossa in Regione dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, incontra nuovamente il suo pubblico.

Sei gli appuntamenti dal 21 ottobre al 1° dicembre 2020 di cui tre lavori in prima nazionale e due in prima assoluta ospitati a Trento, Bolzano e Rovereto.

Linguaggio d’elezione la danza contemporanea, per un cartellone attento alla produzione nazionale dialogante con le istituzioni e gli artisti del territorio, impreziosito da opere di coreografi di fama mondiale.

Pubblicità Pubblicità

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione agli spettacoli programmati al Teatro Sociale di Trento, sarà possibile acquistare un biglietto ad un costo tra gli 8 e i 20 euro, con le categorie di prezzo che quest’anno scenderanno a due: i palchi laterali (posti davanti) avranno infatti lo stesso costo dei posti in galleria (posti dietro dei palchi centrali e loggione). Rimane valida solamente la riduzione per gli under 26.

La novità di quest’anno è rappresentata dal “Palco congiunti a teatro”: per chi potrà dimostrare attraverso un’autocertificazione di essere congiunto, sarà infatti possibile acquistare l’intero palco ad un prezzo di 55 euro (4 o 5 posti).

Per gli spettacoli di Rovereto, invece, è previsto il posto unico ad un prezzo di 12 euro (con una riduzione per gli Under 26 a 8 euro), mentre a Bolzano i prezzi oscillano tra gli 8 e i 20 euro.

Pubblicità Pubblicità



Biglietti disponibili da giovedì 1 ottobre 2020 presso la biglietteria del Teatro Auditorium (lun-sab, 10-13, 15-19) e presso le Casse Rurali, e da venerdì 2 ottobre 2020 sul sito www.primiallaprima.it

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it