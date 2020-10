Luca Zaia a Rovereto e Riva del Garda: «Io voterei Zambelli e Cristina Santi»

Ieri il super governatore Luca Zaia è arrivato in Trentino per sostenere i candidati del centro destra che domenica saranno impegnati nei ballottaggi a Rovereto e Riva del Garda.

Ad attenderlo una marea di folla dovunque. A Rovereto oltre trecento persone lo hanno insieme al candidato sindaco Andrea Zambelli, il presidente Maurizio Fugatti, gli assessori Mirko Bisesti, Achille Spinellli e Mara Malzocchio e il rappresentante della Lega a Rovereto Villiam Angeli.

Maurizio Fugatti, il primo a prendere la parola, ha parlato dei soliti temi per i quali sta lavorando: 10 anni di residenza per possedere la casa Itea, i negozi chiusi la domenica e la questione dell’orso.

Pubblicità Pubblicità

Il presidente della Provincia ha assicurato che continuerà a procedere per la sua strada nonostante venga fermato da giudici amministrativi o di merito. La parola è stata poi presa da Zaia, colui che è stato confermato governatore del Veneto con una vittoria record schiacciante: «Avrei voluto una piazza che fischia. I voti da prendere sono quelli contrariati alla presenza di Zambelli come candidato sindaco. Al primo turno si votano i partiti, mentre al ballottaggio si votano le persone. In quel caso non esistono più le bandiere politiche. I nostri sindaci devono inviare i vigili nelle piazze la notte per evitare che siano popolate da cattive persone, ma non in giro con l’autovelox o a perseguitare i commercianti. Bisogna diffidare dai sindaci che oltre ad amministrare la città guardano ad altri progetti. Io per esempio non ho mai voluto altri incarichi di partito, ma mi sono sempre limitato ad amministrare».

Alla domanda sull’autostrada Valdastico ha risposto così: «Il Veneto la vuole, ma bisogna aspettare la decisione del Trentino. E’ una decisione che spetta a Fugatti. Ognuno governa a casa propria».

Pubblicità Pubblicità



Poi il governatore del Veneto ha benedetto Cristina Santi la candidata sindaco del centro destra in lotta nel ballottaggio a Riva del Garda con Mosaner.

Pubblicità Pubblicità

Sul palco del Liberty, al cospetto anche di Mario Malossini (già governatore Dc della Provincia e poi esponente di Forza Italia) e di Luis Durnwalder (patron del Südtirol per un venticinquennio, 1989-2014, con la SVP erede di Magnago e del suo Loss von Trient ) ha scherzato sulla «colonizzazione veneta del Trentino» e poi ha dichiarato: «Una sindaco donna ci vuole, effettivamente sono più brave, si vede la differenza; ve lo dico perché ho 563 comuni. Prendete Letizia Moratti che ha portato l’Expo a Milano. Sostenete Cristina Santi, lavorate per trovare voti, non fate feste, fatela lunedì».