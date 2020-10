Levico Terme: una delle località più belle del Trentino, anche in inverno

Levico Terme continua ad essere una delle località turistiche più amate e gettonate del Trentino: un vero e proprio punto di riferimento per i vacanzieri in cerca di relax, divertimento e contatto con la natura incontaminata.

Bellissima d’estate, Levico Terme è in grado di offrire molto anche nella stagione invernale perché gode di una posizione privilegiata. In pochi minuti di auto infatti da questa località si possono raggiungere il comprensorio sciistico della Panarotta e l’altopiano di Vezzena, mentre per gli amanti delle ciaspole non c’è che l’imbarazzo della scelta direttamente in loco.

Le escursioni che si possono compiere intorno a Levico Terme sono moltissime, adatte a tutti i gusti e tutte le età. Insomma: si tratta di una località senza dubbio meravigliosa, che ha tanto da offrire anche nella stagione invernale.

Alcuni consigli per una vacanza da sogno a Levico – Se avete intenzione di trascorrere le prossime vacanze a Levico Terme, vi diamo alcuni consigli che sicuramente vi torneranno utili per godervi appieno un soggiorno indimenticabile.

Gli hotel migliori di Levico Terme – Per quanto riguarda la sistemazione, a Levico potete trovare diversi hotel ma vi consigliamo di prestare una certa attenzione perché non sono tutti ugualmente validi. Un dettaglio che fa la differenza per esempio è la posizione: conviene optare per un albergo che si trovi a pochi passi dal centro del paese, perché risulta senz’altro più comodo. La presenza di un centro benessere inoltre può rendere ancora più gradevole il soggiorno, così come l’offerta gratuita della Trentino Guest Card. Tra le varie strutture, in molti consigliano l’Hotel Daniela a Levico Terme, perché vanta tutte le caratteristiche che abbiamo appena citato e molto altro a prezzi sicuramente convenienti.

La Trentino Guest Card – Come abbiamo accennato, alcune strutture di Levico Terme offrono gratuitamente ai propri ospiti la Trentino Guest Card: un pass turistico che consente di ottenere numerosi vantaggi. I possessori di questa card infatti possono utilizzare i mezzi pubblici liberamente per spostarsi nelle varie località del Trentino ma non solo. Hanno anche diritto a sconti speciali nei musei, sulle attrezzature sciistiche, sul noleggio e su altri articoli nei negozi convenzionati. Vale dunque la pena scegliere un hotel che offra anche la Trentino Guest Card perché permette di risparmiare in modo significativo.

Visitare i mercatini di Natale in Trentino – Nella stagione invernale, i mercatini di natale del Trentino sono un’attrazione da non lasciarsi sfuggire. Attirano ogni anno moltissimi turisti, che scelgono appositamente questa regione per poter visitare i vari mercatini tradizionali. A Levico Terme quest’anno partiranno il 20 novembre e saranno aperti fino al 6 gennaio 2021. Allestiti nel pittoresco Parco Asburgico, sono davvero meracigliosi e creano un’atmosfera da fiaba che amano anche i più piccoli. Non perdetevi però anche gli altri mercatini di Natale in Trentino, come quelli di Trento, Rovereto, Rango e Canale di Tenno che sono tra i più belli in assoluto.

Il lago di Levico: intramontabile fascino anche d’inverno – Il lago di Levico ha un fascino davvero unico, non solo in estate ma anche durante la stagione estiva. Non perdete dunque l’occasione di fare qualche passeggiata intorno a questo specchio d’acqua naturale perché ne vale la pena.