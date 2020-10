Il bilancio di Francesco Agnoli: «Andare oltre “Si può Fare” e aggregare altre forze politiche»

Abbiamo incontrato Francesco Agnoli per un bilancio sulle recenti elezioni. “Si può fare!”, di cui Agnoli è il segretario politico, è arrivata al 4%: un risultato che ha posto la neonata lista al di sopra di Forza Italia, M5S, e di altre liste civiche capitanate da consiglieri provinciali.

Nello specifico Agnoli è stato il più votato in assoluto della sua lista e con i suoi 261 voti di preferenza ha contribuito in modo decisivo alla nomina di Silvia Zanetti in consiglio comunale a Trento.

I suoi consensi hanno superato quelli ricevuti da 9 candidati che siedono in consiglio comunale.

Agnoli, come sono andate le elezioni?

«Speravo in un risultato migliore, ma non ci possiamo lamentare. Quando abbiamo deciso di scendere al centro c’eravamo solo noi…poi il centro è diventato affollato. Però lo spazio c’è. Se sommiamo tutte le forze moderate, arriviamo oltre il 15%.»

Quindi?

«Quindi credo che a breve ci troveremo con Grisenti, Primon, Zanetti, Sarra, Coali e gli altri fondatori per fare un ragionamento. A mio avviso è il caso di andare oltre “Si può fare!”, e aggregare altri soggetti politici. Con uno sguardo di lungo respiro. Staremo a vedere cosa nascerà dai prossimi incontri.»

Avete una posizione riguardo ai ballottaggi?

«Direi che abbiamo sicuramente una speranza: che a Rovereto vinca Andrea Zambelli! Si tratta di un candidato che molti di noi conoscono: persona moderata, seria, affidabile, con una passione genuina per il bene comune. Una sua eventuale vittoria permetterebbe a Rovereto di ripartire, dopo anni di immobilismo. Valduga, al contrario, avrebbe una maggioranza vincolante targata PD, e non assicurerebbe alla città un progetto continuativo. Non è un segreto per nessuno che Valduga è forse il principale candidato a guidare il Pd alle provinciali del 2023. Auspico per Rovereto quel cambiamento che non è avvenuto a Trento città, e che tarda a vedersi anche per quanto riguarda la provincia. Andrea Zambelli è l’uomo giusto per realizzarlo.»