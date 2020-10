A Cles la mostra pomologica “La frutta antica” con “Pomaria on the road”

Quest’anno, a causa dell’epidemia da Coronavirus, parecchi eventi sono slittati all’anno prossimo; non poteva però mancare “Pomaria”, il caratteristico evento autunnale molto atteso e frequentatissimo in Val di Non che avviene durante la raccolta delle mele.

La manifestazione non si svolgerà nella maniera classica, causa le restrizione sanitarie, ma verrà proposta con il format di “Pomaria on the road”, che prevede un ricco programma di appuntamenti nelle valli di Non e Sole.

Nell’ambito di questi incontri, il Comune di Cles, in collaborazione con la Pro Loco di Cles, ha organizzato un’interessante mostra pomologica intitolata “La frutta antica”, dove si potranno ammirare oltre 90 varietà di mele e pere antiche provenienti dal Frutteto Storico del Comune di Cles.

L’esposizione si terrà nell’atrio del Municipio di Cles in Corso Dante dal 2 al 18 ottobre con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,00; la domenica dalle 10,00 alle 12,00. La mostra è curata dall’Associazione Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole.

Ingresso gratuito, info: Pro Loco Cles

