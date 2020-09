Plastic Free Trentino e Proloco Vela insieme per la giornata ecologica. Raccolti i rifiuti lungo l’Adige

PlasticFree odvonlus è un’associazione onlus nazionale, nata da poco più di un anno e che si è ingrandita molto velocemente.

Da alcuni mesi ha preso piede anche in Trentino. È un’associazione con molti progetti, per le scuole, per i comuni e le aziende, che cercaano di coinvolgere e sensibilizzare le persone tramite eventi come quello di appunto di domenica scorsa.

Questa volta però in modo sinergico tutte le regioni hanno collaborato. Nello stesso momento infatti sono stati raccolti rifiuti in 60 città italiane, battendo una sorta di record.

A Trento in meno di 2 ore sono stati tolti 1300 kg di rifiuti abbandonati nelle zone limitrofe a Vela e lungo l’Adige, restituendo all’ambiente un aspetto naturale che non si vedeva da tempo, grazie anche all’aiuto di un camion della ditta Rigotti (alcuni dipendenti e titolari erano tra i 60 volontari plasticfree).

Tra i rifiuti raccolti, moltissime le bottiglie e bicchieri in plastica, altre bottiglie in vetro, cassette di polistirolo e oggetti monouso. Molti di questi rifiuti, abbandonati di proposito, creano un’immagine di degrado urbano deturpando anche zone naturali.

Dopo la passeggiata plasticfree, la Proloco Vela, ha organizzato un aperitivo rigorosamente senza in linea con il progetto ecologico: bottiglie in vetro vuoto a rendere, bicchieri in vetro, cialde del caffè biocompostabili, ecc



In questo modo è stato largamente dimostrato che, si possono fare aperitivi e feste senza plastica e riducendo i rifiuti al minimo e ove possibile, valorizzare i prodotti locali. Contro il degrado d’immagine ambientale – secondo gli organizzatori – ci vogliono più controlli, sanzioni e progetti atti a stimolare le persone a differenziare i propri rifiuti e a non abbandonarli, oltre che una maggior educazione ambientale, anche se possiamo dire che, in Trentino, siamo ai primi posti per la differenziata.