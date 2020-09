La pro loco di Sardagna presenta le storie delle famiglie durante il lockdown

“ La Nostra Storia, Racconti di Quarantena” è il titolo del documentario che la Pro Loco di Sardagna presenterà venerdì sera a partire dalle 20,30 alla Terrazza Panoramica dell’ex Busa degli Orsi.

Si tratta di una serie di cortometraggi che raccontano la vita quotidiana delle famiglie del paese durante il lockdown.

Ci sarà spazio per le attività spesso adattate se non del tutto inventate per tenersi in forma, far passare il tempo, aiutare chi era in particolare difficoltà. Uno spazio specifico sarà riservato a chi durante la fase acuta della pandemia ha lavorato in ospedale.

Il documentario è a cura di Libra Productions ed i filmati sono stati raccolti da Simone Bragagna e Gaetano Gagliardi. “ La Nostra Storia, Racconti di Quarantena” diventerà la memoria storica di quanto è accaduto nella scorsa primavera a Sardagna: un periodo drammatico da raccontare e documentare.

Durante la proiezione ci sarà spazio per alcuni interventi dei protagonisti del documentario.

I posti alla Terrazza Panoramica sono limitati e pertanto è indispensabile la prenotazione possibile mandando un sms allo 333-2332982 oppure inviando una mail riportando sempre i dati personali a proloco.sardagna@gmail.com

