Il fenomeno mondiale delle terapie naturali e alternative : gli effetti benefici del CBD

Il legame tra uomo e natura trova fondamento anche attraverso l’utilizzo delle piante medicinali, dalla quale non può prescindere e nella quale l’uomo trova talvolta confortevole rifugio.

Il notevole incremento registrato dalle statistiche mondiali della diffusione delle medicine alternative e di quelle naturali, è un fenomeno dovuto prevalentemente all’esistenza in natura di una grande quantità di metodi con caratteristiche similari ma non del tutto alternative alle terapie mediche tradizionali.

Nonostante la maggior parte delle terapie naturali e alternative non sia mai stata sottoposta a studi scientifici, una piantina tanto semplice quanto stupefacente, è la cannabis o canapa che possiede più di 400 composti naturali e proprietà benefiche tra cui il Cannabidiolo noto come CBD. Il CBD è presente a concentrazioni variabili all’interno delle infiorescenze della pianta, e a seconda delle specie considerate se ne può trovare in diverse quantità.

Importante sottolineare come Il CBD è il principale componente non psicoattivo della cannabis, ciò significa che non ha effetti psicotropi e non agisce a livello del sistema nervoso centrale e quindi non da stati di alterazione di coscienza, tipici di un altro cannabinoide, il THC

Quindi Il CBD a differenza del THC interagisce con il corpo umano in modo differente e dimostrando di avere proprietà davvero intriganti e notevoli, tanto che numerosi scienziati hanno dedicato la loro attenzione allo studio dei potenziali terapeutici di questa molecola.

Studi scientifici sempre più consistenti hanno evidenziato un ventaglio di azioni benefiche sul nostro organismo da parte di questa molecola che trova utilità terapeutica come antinfiammatorio, analgesico e anticonvulsivante. Mostra una certa efficacia anche nel contrastare ansia, schizofrenia e psicosi. Trova applicazione anche nel trattare cefalea, l’insonnia, e i sintomi da jet leg.

É invece ancora da verificare il potenziale terapeutico nel morbo di Parkinson e Alzheimer, ma considerando l’elenco degli effetti benefici appena citati, è possibile riporre una certa fiducia nei confronti di questa sostanza naturale.

Inoltre, grazie all’espressione favorevole da parte del Ministero della Salute nel gennaio 2017 il CBD adesso è in vendita praticamente ovunque. Infatti, è possibile trovarlo sia nei negozi specializzati, online su siti dedicati ed in alcune farmacie. In natura, il Cannabidiolo si trova all’interno delle infiorescenze contenute in pacchetti accuratamente sigillati.

Per poter essere consumate le infiorescenze possono assumere la comode sembianze di un tè di canapa Naturicious, da utilizzare all’interno di filtri per tisane. Molte altre sono poi le forme assunte dal Cannabidiolo: dal il topico o l’unguento, ideali per attutire malesseri localizzati, al più costoso ma sicuramente più olio essenziale.

Olio di Cbd che può essere applicato sotto la lingua per spegnere rapidamente un’infiammazione o un dolore, oppure può essere utilizzato sulla cute in caso di infiammazioni e dolori localizzati ma anche in caso di artrite e dolori. Un altro modo comune di ingestione è attraverso è attraverso vaporizzatori che agiscono più velocemente e spesso si trovano in diversi gusti.

Non esiste ancora concordanza su quali possano essere le dosi minime e massime di assunzione di CBD. Ma sicuramente dal punto di vista qualitativo non tutte le CBD in commercio sono uguali perché le piante dalle quali si ricava il cannabidiolo possono provenire da luoghi molto lontani o essere state esposte a sostanze tossiche per l’organismo.

Fondamentale quindi prestare molta attenzione alle caratteristiche del prodotto e consigliabile quindi rivolgersi a produttori che applicano la filiera corta e controllata e non usano pesticidi per la coltivazione di piante dalle quali si ricava CBD. Questi ed altri trattamenti alternativi possono essere intrapresi e consapevolmente seguendo un buon uso ma senza abuso. consapevole e informato, senza abusarne.