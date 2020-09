Assoluzione di Lorenzo Conci, le motivazioni: «Era stato provocato e bimbominkia non è un offesa»

Il giudice Fabio Peloso ha assolto qualche settimana fa il sindaco di Calliano Lorenzo Conci dall’accusa di diffamazione. La denuncia era scattata a seguito di una dichiarazione fatta dal Sindaco su gruppo Facebook dove aveva apostrofato l’animalista Enrico Rizzi «Bimbominkia».

L’intervento è stato però giudicato comprensibile in quanto qualche giorno prima l’animalista aveva esultato della morte di Diego Moltrer, amico fraterno di Conci. Le altre accuse rivolte verso Rizzi da altri utenti del gruppo Facebook non sono state imputabili per il fatto che non ci sono prove che Conci fosse l’amministratore del gruppo.

Il giudice durante l’assoluzione aveva sottolineato che il termine «Bimbo minkia» non era così offensivo come era stato invece “infame”, appellativo con il quale l’ambientalista ha definito Moltrer, per giunta appena deceduto

Nelle motivazioni che hanno portato alla sentenza a favore di Conci il giudice ha scritto che «il suo comportamento è stato determinato dalle gravi accuse che Rizzi ha indirizzato verso Moltrer, suo caro amico appena scomparso».

Il sindaco di Calliano Lorenzo Conci è stato da poco riconfermato alla guida della cittadina con una valanga di voti. Per lui quindi si tratta di un duplice vittoria.

Come si ricorda la triste vicenda era partita nel 2014 alcuni minuti dopo la morte di Diego Moltrer, stroncato da un infarto durante una battuta di caccia. L’animalista Rizzi aveva dichiarato di essere felice per la morte del consigliere regionale affermando: «Infame, adesso sai cosa significa morire»

Le sue dichiarazioni avevano scatenato una vera caccia all’uomo da parte di tutti gli animalisti d’Italia che per giorni avevano continuato ad inveire ed insultare il povero Diego Moltrer e la sua famiglia che lo aveva denunciato.

Rizzi era stato condannato a pagare 5.000 euro di multa per diffamazione e un mega risarcimento di 34 mila euro di risarcimento alla famiglia di Moltrer che pare non sia stato per il momento ancora versato.

L’animalista ha dovuto anche pagare tutte le spese di giudizio per i due processi. (primo e secondo grado). Il conto è subito fatto, fra spese di avvocati, del tribunale e risarcimenti, Rizzi dovrà sborsare quasi 70 mila euro. Un follia che gli è costata carissima.

In particolare alla moglie Rosanna e ai figli Alessio, Lorenzo e Marica dovrà versare 6.000 euro ciascuno, mentre per la sorella Graziella e l’anziana madre Lina 5.000 a testa, per un totale di 34 mila euro (oltre alle spese processuali e di costituzione di parte civile).

Per chi volesse vedere la reazione di Enrico Rizzi può cliccare qui e vedere l’imbarazzante video dove l’animalista non ricorda nemmeno il nome del paese dove Lorenzo Conci esercita il suo lavoro come Sindaco.