Al via la stagione di Teatro ragazzi 2020/2021

Dodici spettacoli, da ottobre ad aprile, tra musica, magia, clownerie, grandi fiabe e nuove occasioni di collaborazione con il mondo delle scuole.

Prosegue la proposta spettacolare del Centro Servizi Culturali S. Chiara che, dopo aver inaugurato la nuova stagione con le rassegne di prosa, ha presentato questa mattina il programma di “Teatro ragazzi 2020/2021“.

Dodici gli spettacoli in cartellone, programmati dal Centro S. Chiara in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino – con la consulenza artistica di Giovanna Palmieri -, distribuiti all’interno delle due consolidate rassegne: “Anch’io a teatro con mamma e papà“, per avvicinare il pubblico dei più piccoli alla magia del teatro, e “Scappo a teatro“, rassegna che si rivolge invece al mondo delle scuole, e che vede nel teatro un importante strumento formativo e di approfondimento.

Il programma prenderà il via sabato 17 e domenica 18 ottobre con il primo di tredici appuntamenti (un titolo è presente in entrambe le rassegne) che proseguiranno fino ad aprile, animando il palco del Teatro Cuminetti di Trento.

E’ possibile sottoscrivere un abbonamento a 4 spettacoli della rassegna “Anch’io a teatro con mamma e papà” (ottobre-dicembre) al costo di 15 euro, a partire da sabato 3 ottobre.

Biglietti al prezzo di 6 euro, con una riduzione a 4 euro per i bambini tra i 3 e i 14 anni, da sabato 10 ottobre. E’ invece prevista la gratuità per gli Under 3 e oltre il terzo figlio. A tal proposito, i bambini sotto i 3 anni con biglietto omaggio non numerato andranno tenuti in braccio all’adulto. Abbonamenti e biglietti in prevendita disponibili alle Casse del Teatro Auditorium (lun-sab, 10-13, 15-19), presso le Casse Rurali e sul sito www.primiallaprima.it

Per ulteriori informazioni su spettacoli, orari, prezzi e modalità di partecipazione, visitare il sito www.centrosantachiara.it