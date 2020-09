Sport, educazione e socialità: Fondazione Crosina Sartori Cloch stanza contributi per le attività dei ragazzi

La Fondazione Crosina Sartori Cloch mette a disposizione contributi per le attività rivolte ai minori e organizzate nel periodo scolastico. Un tipo di sostegno alle famiglie che si esplica, già da tempo, per le attività estive e che, da quest’anno, si amplia alle iniziative organizzate nel resto dell’anno.

L’intento è erogare, per l’annualità 2020–2021, aiuti economici a favore di nuclei in difficoltà, residenti a Trento, a sostegno della spesa sostenuta per la partecipazione dei minorenni ad attività educative e ricreative.

Si considera il periodo di apertura delle scuole: dal 15 settembre 2020 al 15 giugno 2021 e saranno accettate le attività promosse da enti, associazioni o cooperative in possesso di codice fiscale e titolari di conto corrente.

Il bando completo è disponibile sul sito internet della Fondazione www.fondazione-csc.it. Eccone alcuni estratti: per essere ammessi, i minorenni devono essere residenti a Trento da almeno un anno e devono frequentare la scuola dell’obbligo di primo o secondo grado.

L’indicatore Isee del nucleo familiare di appartenenza, da allegare alla domanda, deve essere stato sottoscritto nell’anno 2020 o essere in corso di validità; oppure, la documentazione deve dimostrare che il richiedente ha presentato domanda di calcolo, dell’indicatore stesso, prima del 20 ottobre 2020.

Va poi dimostrato di non aver già ottenuto o già richiesto, per la stessa attività, il buono di servizio concesso dalla Provincia o altri contributi pubblici.

Il richiedente deve compilare l’apposito modulo e consegnarlo all’associazione/ente organizzatore dell’attività; quest’ultimo, oltre alla raccolta dei moduli di domanda dei richiedenti, compila il “modulo organizzatore” e invia poi tutto alla Fondazione.

A seconda dell’indicatore Isee, il contributo può variare dal 55 al 75 per cento della spesa sostenuta dalla famiglia.

Le domande vanno presentate entro il 20 ottobre prossimo, all’indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.fondazione-csc.it.

Per informazioni è possibile contattare la Fondazione in via Bruno De Finetti, 24 – 38123 Trento; tel. 0461/923425, fax 0461/1723298 e-mail: segreteria@fondazione-csc.it. Per accedere fisicamente agli uffici è indispensabile prendere appuntamento.