Ex Convento Lomaso, la minoranza (Lega Comano Terme): L’affidamento dell’incarico a Fusari Davide è inopportuno

Si lamentano i gruppi delle minoranze della Lega per il ritardo delle nomine della giunta a Comano Terme. «Con tutti gli accordi fatti dal sindaco confermato Zambotti (al quale facciamo le nostre congratulazioni) non sarà semplice trovare un equilibrio degno delle coalizioni civiche di sinistra» – esordiscono in una nota Cinzia Parisi, Alessia Baroldi, Sergio Binelli, Luca Brena e Michele Salvaterra

E ancora: «Noi abbiamo scelto di non schierare riciclati e meri portatori di voti, cosa che avrebbe impedito la notizia dell’affidamento di un incarico in riferimento all’Ex Convento di Lomaso a nientepopodimeno Davide Fusari, eletto in consiglio comunale proprio nella lista del sindaco Zambotti. Forse sarà stata una svista, tuttavia abbiamo verificato e la delibera di Giunta è del 03 settembre 2020 quindi in piena campagna elettorale. Pur rispettando il lavoro fatto in questi anni dall’ architetto ed ora Consigliere comunale Fusari Davide sull’Ex Convento, viene lecito dubitare sull’opportunità della vicenda».

