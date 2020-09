Continua fino al 31 dicembre l’iniziativa Taxi Rosa

Prosegue l’iniziativa Taxi Rosa che in forma sperimentale durerà fino al 31 dicembre.

La proposta è quella di buoni da 5 euro ceduti in blocchetti da 5, usufruibili da tutte le donne indipendentemente dalla residenza, in forma nominale utilizzabili per gli spostamenti a mezzo taxi.

I buoni hanno valore per tutta la giornata e sono riservati a donne con più di 16 anni che viaggiano sole o in compagnia di altre donne e/o minori. I buoni sono utilizzabili nell’ambito del comune di Trento per distanze non superiori a 50 chilometri.

I blocchetti possono essere ritirati presso la portineria del Servizio Sviluppo Economico, Studi e Statistica che si trova al piano terra di Via Alfieri 6.

L’orario è dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì’ e dalle 8 alle 16 il giovedì. I richiedenti dovranno presentare un documento di identità valido o la sua fotocopia in caso di delega a persona terza.

