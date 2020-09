Caro Franco Ianeselli, ma quanto ci costi?

Sarà davvero interessante vedere quanto costerà alla città l’amministrazione di Ianeselli ancor prima di mettersi al lavoro.

Lo diciamo perché le premesse non sono per nulla buone. Partiamo dalla sua ultima idea: un nuovo assessorato per le politiche ambientali con delega alla “ transizione ecologica” e qui diamo il via ai soliti paroloni della sinistra che vogliono dire tutto e niente. Il significato in questo caso potrebbe far capire che il nuovo assessorato dovrà sviluppare l’economia verde e la conversione green.

Ma se l’aspetto pratico è misterioso e potrebbe essere inesistente quello che più interessa ai cittadini è il costo del nuovo assessorato tra sede, personale, spese di rappresentanza e tutto quanto serve per far funzionare la struttura. Ianeselli non si ferma qui.

La mancata riconferma di Chiara Morandini nel ruolo di Direttore Generale del Comune conferma indirettamente quanto denunciato da Andrea Merler candidato sindaco del centro destra: “ Appena insediato il Sindaco Ianeselli, i rumors – se confermati – indicano che dobbiamo prepararci ad un aumento di costi di oltre 200.000€ all’anno. Da ciò che si apprende sembra che il ruolo di capo di gabinetto sarà affidato a Giovanni Agostini, già capo di gabinetto dell’assessora Sara Ferrari del Partito Democratico in Consiglio Provinciale e attualmente dipendente del gruppo consiliare del PD. In tal caso assisteremo ad un’occupazione da parte del PD provinciale di un ruolo estremamente delicato, e con tratti fortemente istituzionali, posto che trattasi effettivamente di un ruolo di Dirigente di servizio del Comune di Trento, dal costo di oltre 77 mila annui. Parallelamente, anche per il ruolo di Direttore Generale dovrebbe essere prevista una figura esterna, ad un costo per la collettività di circa 150 mila euro annui.”

Di certo Ianeselli è alla prese con un problema di non facile soluzione: accontentare tutti i 12 partiti che lo hanno sostenuto.

Se non ci dovesse riuscire il rischio sarebbe quello di un’implosione della maggioranza.

Ma questo dovrebbe essere un problema che non dovrebbe minimamente toccare le tasche dei trentini ai quali i compagni della sinistra, hanno già regalato l’aumento del costo dei parcheggi. E di oltre il 40%!