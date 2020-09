Al via la seconda edizione di Trentino Startup Valley

Trentino Startup Valley torna ad intercettare nuova voglia di fare impresa in Trentino. Tecnologia, scienza, innovazione.

Settori che possono alimentare lo sviluppo economico del territorio, creare posti di lavoro ad alta specializzazione e migliorare la nostra qualità della vita. Grande l’entusiasmo dei team ammessi a partecipare: 17 ricercatori, innovatori e professionisti tra i 19 e i 45 anni, la maggior parte dei quali residenti in Trentino.

Tanta voglia di fare nonostante la situazione complicata legata alla diffusione del Covid-19, contesto che ha influenzato l’impostazione del bando e la programmazione della nuova edizione. Per favorire la propensione imprenditoriale nel periodo di ripartenza economica si è deciso di non prevedere la quota di iscrizione, di prevedere il programma formativo soprattutto online ed è stato assegnato un bonus alle soluzioni per l’emergenza sanitaria.

La seconda edizione del programma Trentino Startup Valley prende il via con le lezioni del Bootstrap, la prima fase dedicata alla formazione imprenditoriale dei 6 progetti d’impresa ritenuti meritevoli e ammessi a partecipare alla nuova edizione 2020-2021.

Le proposte afferiscono a settori molto diversi tra loro: sport, biologia computazionale, medicina, gestione documentale aziendale, intelligenza artificiale applicata al commercio e hardware per la geolocalizzazione.

I progetti sono stati selezionati da una commissione che ha valutato nello specifico il curriculum professionale dei componenti e la qualità del team – intesa come mix diversificato di competenze che possa rivelarsi utile all’avvio di impresa – il grado di innovazione delle proposte e il piano di implementazione del loro business.

32 le candidature pervenute, tra le quali si è deciso di ammettere quelle con i progetti e le tecnologie più mature, in grado di intraprendere un percorso di avvio imprenditoriale in considerazione anche dell’impatto economico della pandemia in corso.

Nei prossimi 5 mesi i team selezionati frequenteranno lezioni a cadenza settimanale per migliorare l’approccio imprenditoriale della loro idea. Affiancati dai coach di HIT e Sviluppo, applicheranno quanto appreso a lezione direttamente sul campo, adattandolo alla propria idea di business.

Molti partecipanti, scienziati, studiosi e inventori, impareranno a diventare imprenditori in grado di trasformare i propri studi in un progetto sostenibile dal punto di vista economico-finanziario.

Da questo punto di vista la formazione proposta è volta a far acquisire le competenze manageriali essenziali per avviare e amministrare al meglio una nuova impresa innovativa: analisi di mercato, costituzione delle società, strategie di marketing, proprietà intellettuale, piano finanziario e di business, fundraising.

Durante la fase di Bootstrap della seconda edizione di Trentino Startup Valley proseguiranno anche le attività dei 10 team della prima edizione passati alla fase “Validation”, il secondo step che permette di “validare” le idee d’impresa e prepararle al mercato.

A febbraio del 2021 è in programma un evento sul quale convergeranno entrambe le fasi del programma: il “Demo Day” dei team della 2a edizione e il “Validation Day” di quelli giunti al termine della prima edizione. Un’occasione per fruire dal vivo (oppure online) i progressi delle imprese innovative accompagnate da Trentino Startup Valley.