Rinnovare il bagno: 3 consigli per ridurre i costi

Rinnovare il bagno di casa può rivelarsi davvero molto dispendioso ed è per questo motivo che in molti si vedono costretti a rinunciare.

Questa è infatti una delle stanze della casa più costose da arredare, perché tra sanitari, mobili, doccia e via dicendo i prezzi che si trovano sul mercato sono spesso al di fuori della propria portata.

In verità però, al giorno d’oggi è possibile rinnovare completamente il bagno senza rinunciare alla qualità ma riducendo i costi in modo significativo.

Basta prestare attenzione alla scelta degli arredi, trovare il negozio giusto in cui acquistarli ed optare per soluzioni che si rivelano molto più economiche e funzionali di altre.

Oggi vi diamo alcuni consigli per rinnovare il bagno senza spendere cifre esagerate, ma anche senza essere costretti a rinunciare alla qualità perché quando si parla di sanitari ed arredi non conviene mai optare per soluzioni di scarso valore.

#1. Acquistare sanitari e arredi online – Alcune persone sono ancora piuttosto restie ad acquistare arredi e sanitari online e da un certo punto di vista hanno ragione. Al giorno d’oggi infatti molti portali non sono affidabili e si rischiano brutte sorprese, ma si può ovviare a questo problema affidandosi ai siti più famosi ed autorevoli. Import For Me per esempio è un’azienda che riesce ad offrire un ricco catalogo di sanitari ed arredi per il bagno e prezzi davvero vantaggiosi. Parliamo però di articoli di prima qualità e delle migliori marche, dunque si può andare sul sicuro. I costi particolarmente convenienti dipendono dal fatto che quest’azienda si occupa di vendita diretta dal produttore, il che consente di ridurre le spese relative agli intermediari. Il servizio di spedizione e di assistenza clienti è inoltre impeccabile, dunque si può proprio stare tranquilli senza il rischio di brutte sorprese.

#2. I sanitari filo muro: una soluzione economica – Per quanto riguarda la scelta dei sanitari, possiamo dire che al giorno d’oggi tra le varie tipologie (classici, sospesi, filo muro) non esistono grandi differenze in termini di prezzo. Quello che però cambia è l’installazione, che in alcuni casi si può rivelare particolarmente impegnativa. Se non state ristrutturando il bagno e volete mantenere gli scarichi dove si trovano per evitare costi aggiuntivi per l’idraulico, vi conviene scegliere i sanitari filo muro che sono moderni, funzionali ma semplici da installare. Quelli sospesi infatti, molto popolari al giorno d’oggi, prevedono che lo scarico sia posizionato all’interno della parete e risultano dunque più costosi da installare.

#3. Mobili per il bagno: il laminato è una valida opzione – Nella scelta dei mobili per il bagno vi conviene invece prestare attenzione al materiale, perché questo è un dettaglio che incide parecchio sul prezzo degli arredi. Al giorno d’oggi una valida soluzione è il laminato, che dal punto di vista estetico è molto gradevole e disponibile in tantissime varianti compreso il classico effetto marmo o legno. Questo materiale ha un costo abbordabile e nel contempo è molto resistente, quindi si tratta di una soluzione ottimale per chi ha un budget ridotto e non vuole spendere cifre esagerate.