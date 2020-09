“Il bosco colonna tra frequenza e vibrazione”: in Alta Val di Non si uniscono danza, musica e natura

Domenica prossima, 4 ottobre, andrà in scena in Alta Val di Non l’evento intitolato “Il bosco colonna tra frequenza e vibrazione”.

Si tratta di un percorso per grandi e piccini che unirà la danza, la musica e la natura, con partenza da Malosco in località “Pradastagn” e arrivo a Ronzone in località “Arsen”.

Si comincia alle 14 con un’esperienza di guida all’ascolto rivolta al pubblico, mentre alle 14.30 inizierà il concerto di Ivo Crepaldi (primo violino), Andrea Ferroni (secondo violino), Alexander Monteverde (viola) e Ivo Brigadoi (violoncello).

Alle 15 è in programma il “bagno sonoro” con Campane Tibetane e alle 15.30 è previsto l’arrivo in località “Arsen” con concerto e laboratorio di danza per bambini in compagnia di Paolo Trettel (tromba), Stefano Menato (clarinetto), Luigi Grata (trombone), Giorgio Beberi (sax basso) e Claudio Ischia (drums). Alle 16, infine, ci sarà l’aperitivo conclusivo.

Il Performing Group del Kino Centro Danza sarò guidato dalla regia e dalla direzione artistica di Sabrina Borzaga, membro del Consiglio Internazionale della Danza-Unesco.

Il costo di partecipazione (gratuita per i bambini) è di 10 euro a persona, comprensivi del concerto e dell’aperitivo. L’organizzazione consiglia di prenotare al numero 348.8991288. Le iscrizioni si raccoglieranno a partire dalle 13.30 in località “Pradastagn”. In caso di maltempo l’evento si svolgerà ai Musei di Ronzone.

