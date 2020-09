Movida in centro storico, avanti tutta sempre senza mascherine. I residenti: «La legge non è uguale per tutti»

Non si ferma la Movida senza mascherine a Trento nonostante il pericolo di finire nella «zona Rossa» vista la nuova impennata di casi di coronavirus. Ieri ne sono stati scoperti ben 51.

Le testimonianze fotografiche che arrivano dai residenti sono ormai giornaliere e raffigurano la totale mancanza di rispetto delle regole che impongono la mascherina nei luoghi della Movida dalle ore 18.00 alle 6.00 del mattino.

Le foto sono state scattate questa notte ed il luogo è sempre lo stesso: Piazza Santa Maria Maddalena, posto scelto dalle frange anarchiche e dai centri sociali trentini per la movida.

Purtroppo, come ben visibile, nessuno degli circa 100 ragazzi ritratti nelle foto usa la mascherina e nemmeno mantiene le distanza di sicurezza. Il fenomeno è continuo e nel week end è ancora peggio.

È normale quindi che i cittadini si pongano alcune domande: come mai nonostante le reiterate proteste ormai settimanali da parte di cittadini ed istituzioni in Piazza Santa Maria Maddalena cali sempre il silenzio sul continuo non rispetto delle leggi e delle regole che impongono di usare le mascherine dopo le 18.00 di sera e fino alle 6.00 del mattino?

Negli ultimi giorni è anche spuntato un nuovo «servizio»: il Biki pusher. Si tratta di ragazzi che arrivano velocemente nella piazza per portare le dosi di droga per i partecipanti alla movida e che dopo aver incassato si eclissano velocemente con le loro biciclette per poi farvi ritorno varie volte durante la lunga notte.

Emblematico il commento di uno dei residenti a corredo delle foto inviate. «Volevo far vedere ancora lo schifo che i residenti che abitano in centro storico vivono tutte le sere a parte la domenica giorno chiusura dei locali. Noi residenti paghiamo tasse e affitti ma la notte non si dorme e di forze del ordine neanche ombra perché tutte le pattuglie sono sempre occupate. Siamo ancora in una pandemia Covid19 e nessuno usa la mascherina che è obbligatoria nella notte. Chissà quanti sintomatici ci saranno fra le centinaia di ragazzi che partecipano tutte le sere alla movida. Sembra che all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine non importi niente. Se invece il cittadino si rifiutasse di pagare qualche tassa cosa succederebbe? La legge non è uguale per tutti e questo è ormai chiaro a tutti».

I bike pusher e le toilette a cielo aperto in azione per tutta la notte