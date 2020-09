Bloccato alla cassa dopo il furto reagisce: siamo ormai nella terra di nessuno. IL VIDEO

Nonostante un impianto di videosorveglianza che copre l’intero negozio, l’inflessibilità dei proprietari, e la certezza che farla franca è impossibile, i soliti noti non smettono di provare a rubare all’interno del supermercato della Portela.

Uno stillicidio quotidiano che prende di mira non generi di prima necessità, ma quelli per così dire voluttuari senza tralasciare gli alcolici. Tentativi di furto che avvengono in decine di negozi del centro storico ogni giorno ad opera dei soliti noti.

Che il furto nell’ex supermercato Tovazzi sia al limite dell’impossibile è una voce che dev’essere girata tra gli underground che abusivamente popolano il rione, ma nonostante questo si continua a tentare il furto e la scoperta del ladro provoca spesso una reazione violenta.

Se due giorni fa all’invito di non spacciare davanti alle vetrine, il pusher ha ha deriso il proprietario del supermarket consigliandolo in modo ironico a chiamare i carabinieri, certo dell’impunità, ieri pomeriggio è arrivata anche la reazione minacciosa.

Il “ nostro uomo” è stato ripreso dal sistema di video sorveglianza mentre rubava vari oggetti sistemandoseli nelle tasche interne della giacca, nonostante questo si è presentato regolarmente alla cassa per pagarne solo una minima parte.

Il titolare lo ha fermato rischiando anche la propria incolumità. Come di vede nelle immagini il dito indice del ragazzo africano è minacciosamente alzato verso il viso del proprietario e per un momento c’è stato anche il rischio di un duro faccia a faccia.

La certezza è che comunque tornerà a fare le stesse cose. Come lui torneranno i suoi compari, fino a quando non succederà qualcosa di grave. Purtroppo non può andare sempre bene e il rischio che succeda il dramma è concreto. Non può passare inosservato anche il comportamento arrogante del ladro che invece che chiedere scusa tenta di aggredire il commerciante sentendosi quasi in diritto di portarsi via la marce senza pagare. Una situazione che sta diventando ormai quotidiana e che vede i commercianti del centro sempre derisi, derubati e spesso minacciati ed aggrediti nel silenzio quasi generale.

Lanciato sui social lascia perplessi il fatto che a commento dei video sia arrivato un solo pensiero solidale. E dire che sotto elezioni la chat era partecipata e molte erano le discussioni. Passate le elezioni il silenzio.

Del resto una considerazione va fatta. Quella descritta è la realtà alla quale siamo arrivati dopo anni di buonismo esasperato delle varie amministrazioni di centro sinistra che si sono alternate alla guida della città.

Se tutto questo è stato confermato con un’ennesima elezione di un uomo della sinistra che si preannuncia ancor più buonista e tollerante del suo predecessore, vuol dire che alla maggioranza dei trentini va bene così.