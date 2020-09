Urla e schiamazzi fino alle 5 del mattino. La protesta dei residenti della Portela. IL VIDEO

In un modo o nell’altro non c’è pace nel quadrilatero della Portela. Se non sono le liti tra gli spacciatori, o le discussioni tra tossici ci si mettono anche gli studenti o presunti tali.

La denuncia è di una famiglia residente in Via San Giovanni che venerdì notte è stata tenuta sveglia fino alle 5 della mattina, con la sveglia che ha squillato impietosa alle 7, dagli schiamazzi provenienti dallo studentato che si trova al civico 36.

Alle 2,30 la famiglia attesa da una giornata di studio e di lavoro ha allertato il 113 e dal centralino sono arrivate rassicurazioni per un tempestivo arrivo di una volante: mai arrivata.

Pubblicità Pubblicità

Non è rimasta altra possibilità che documentare la situazione con due video e riconoscere che se durante il giorno c’è la disponibilità ad accettare la situazione chiudendo le finestre, altrettanto non è sufficiente alla notte.

Oltre Tutto l‘appartamento era pieno di gente ubriaca oltre che urlante, priva di mascherina e con nessuna attenzione per il distanziamento: se fosse stata un’attività commerciale sarebbe stata sanzionata e si sarebbe potuta trovare anche la licenza sospesa.

Succedeva a ridosso delle elezioni, chissà se potrà accadere anche adesso. La situazione di giovedì notte in Via San Giovanni è stata segnalata da Andrea Maschio consigliere comunale di Onda Civica alla Polizia Locale.

Pubblicità Pubblicità



Sempre in merito ai disturbi notturni, è stata segnalata anche la situazione di disagio vissuta dai residenti di Piazzetta 2 settembre dove la vita notturna si trasferisce quando Piazza Santa Maria Maggiore non è agibile come succede in questi giorni col Festival dell’Economia.

LA LETTERA DI PROTESTA DELLA FAMIGLIA: «Volevo chiedere ai residenti di Via Prepositura e Via San Giovanni, se la scorsa notte, fino alle 4.45 circa di questa mattina, qualcuno è stato disturbato dagli schiamazzi dei ragazzi dello studentato di via San Giovanni 36. La mia famiglia non ha chiuso occhio fino alle cinque del mattino (alle 7.00 è suonata la sveglia per chi studia e lavora). Alle 2.30 sono stata costretta a chiamare il 113. L’agente che mi ha risposto ha sentito chiaramente il caos e mi ha promesso l’invio di una volante, che evidentemente non è arrivata, visto il protrarsi degli schiamazzi. Non è la prima volta che capita; sopportiamo il continuo chiasso durante il giorno, ma la notte proprio non si può. Intendo dunque muovermi per risolvere definitivamente la situazione ma ho bisogno di sapere se sono la sola a percepire il disagio»

I due video sono stati girati poco prima delle 5.00 del mattino.