Ballottaggio a Novella, Alessandro Rigatti dice no alle alleanze: «Costruiamo Novella è la nostra squadra, non voglio sacrificarla in nome del “vincere a tutti i costi”»

Il Comune di Novella, nato ufficialmente il 1° gennaio di quest’anno, è l’unico Comune noneso a non conoscere ancora il nome del proprio nuovo sindaco.

Sarà necessario infatti il ballottaggio di domenica 4 ottobre per sapere chi, tra Alessandro Rigatti (che al primo turno ha ottenuto il 42,39% delle preferenze) e Donato Preti (33,73%), riuscirà a mettersi al collo la fascia tricolore.

In questi giorni sono tante le voci che si sono rincorse su potenziali alleanze con gli altri candidati sindaco Fausto Garbato (15,13%) e Fabrizio Paternoster (8,75%) e le rispettive liste.

Oggi pomeriggio, con un post su Facebook, Alessandro Rigatti ha voluto fare chiarezza e smentire qualsiasi accordo. E anzi, il candidato sindaco ha annunciato che, insieme al suo gruppo, ha deciso di non siglare alleanze formali con altre liste, evitando così di scendere a compromessi.

«Talvolta dico a me stesso di essere poco furbo e un po’ ingenuo; invece sono solo assolutamente onesto, leale e coerente – scrive Rigatti sul suo profilo –. Mai come in questa occasione sento la soddisfazione di esserlo. Sta per aprirsi l’ultima settimana di campagna elettorale e ho deciso di andare fino in fondo senza cercare a tutti i costi apparentamenti con altre liste, senza scendere a compromessi con nessuno, senza sporcare la mia coscienza».

Rigatti ha tutte le intenzioni di giocarsi le proprie carte, dunque, con al fianco solamente il suo gruppo, con il quale, fin dall’inizio, ha condiviso idee, proposte, valori.

«Costruiamo Novella è la nostra squadra, non voglio sacrificarla in nome del “vincere a tutti i costi!” – aggiunge Rigatti –. Costruiamo Novella ha deciso di provare a vincere da sola, nel rispetto della propria essenza che ormai da 9 lunghi mesi la caratterizza, con profondo senso di lealtà verso noi stessi e verso i nostri elettori, con rispetto dei principi, dei valori condivisi e delle tante belle parole che pubblicamente abbiamo pronunciato e incarnato: trasparenza, coerenza, eleganza, correttezza, senso civico, rispetto».

Raggiunto telefonicamente, Rigatti ha voluto sottolineare inoltre come in questi giorni il gruppo abbia lavorato seriamente affinché, in caso di vittoria, tutte le frazioni siano rappresentate dentro gli organi decisionali più importanti del Comune.

«C’è un posto per tutti: Cagnò, Revò, Tregiovo, Romallo, Cloz, Brez. Questa è una promessa!» ha assicurato Rigatti, evidenziando come l’apporto significativo di tutte le comunità di Novella sia elemento imprescindibile per amministrare al meglio il nuovo Comune.