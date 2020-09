In Val di Non le tradizioni si fanno arte con il progetto “Broilo – Mangiare con le mani”

In Val di Non le tradizioni si fanno arte. In dialetto noneso il “broilo” è il giardino-orto dietro casa, quello che da sempre fornisce alla famiglia il cibo da mettere in tavola.

Prende spunto da qui il progetto “Broilo – Mangiare con le mani”, proposto dal collettivo UTEMAA (formato da Angelica Stimpfl, Claudia Polizzi e Luca Marignoni) con la collaborazione di Stefano Riba nell’ambito dell’edizione 2020 del bando “Generazioni”.

L’obiettivo è rileggere in chiave artistica il patrimonio culturale materiale e immateriale della Val di Non e in particolare della zona di Vervò, frazione di Predaia.

La prima fase dell’iniziativa è cominciata lunedì scorso con la residenza artistica di “Ruggge”, al secolo Ruggero Asnago, artista poliedrico e orientato agli aspetti relazionali. Per cinque giorni Ruggge ha esplorato ed esplorerà i dintorni di Vervò alla ricerca di personaggi, leggende e tradizioni collegate alla vita rurale nonesa.

Lo scopo è trovare, catalogare e collezionare elementi con l’obiettivo di comporre una sorta di cartografia visiva del territorio.

La fase di ricerca “privata” sarà seguita, domani pomeriggio, sabato 26 settembre, da una passeggiata pubblica per le vie del paese, con partenza alle 14 in Strada Fonda 3.

La camminata prevede tappe allo studio (temporaneo) di Ruggge e al laboratorio di serigrafia di Angelica. Saranno inoltre presentate, grazie anche all’intervento di Elisabetta Rattalino, docente e ricercatrice alla Facoltà di Design e Arte della Libera Università di Bolzano, le tematiche dei workshop che si svolgeranno tra lunedì prossimo 28 settembre e venerdì 2 ottobre: il valore conoscitivo del camminare in solitaria, il valore sociale del cammino in gruppo, l’importanza della cultura materiale e della cultura orale per la definizione e descrizione di un territorio. La giornata si concluderà con una merenda-aperitivo.

La settimana prossima lo studio di Ruggge e la stamperia di Angelica saranno aperti su due turni giornalieri per dar modo a chi fosse interessato di partecipare alle attività laboratoriali. Potranno partecipare persone di ogni età, con o senza abilità artistiche e tecniche.

Si potrà contribuire al processo di raccolta collettiva di elementi visivi territoriali fornendo elaborati artistici già pronti per la stampa serigrafica, oppure semplicemente portando storie, oggetti, materiali che raccontino il territorio.

In questo caso, la trasformazione delle “materie prime” in “materiali visivi” sarà a cura di Ruggge, Angelica, Luca, Claudia e Stefano (cioè l’artista-direttore artistico e il ‘comitato scientifico’ di Broilo).

I materiali visivi serigrafati, frutto del lavoro creativo di un massimo di 50 persone (10 al giorno per 5 giorni), confluiranno in una grande parata che, domenica 4 ottobre, si svolgerà per le vie e i sentieri di Vervò terminando nella piazza cittadina per un momento di presentazione pubblica.

L’idea è guidare i partecipanti nella costruzione di un racconto collettivo inedito del paese.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi o richiedere informazioni è possibile contattare Angelica Stimpfl (angelica.stimpfl@yahoo.it) o Stefano Riba (stefano.riba@gmail.com).