Il Covid rivela a tutti l’inefficienza e i problemi della scuola: a due settimane dalla riapertura ancora professori mancanti e norme incerte

La scuola è cominciata già da due settimane ma i problemi continuano a persistere: mancano ancora gli insegnanti, le norme sono incerte e molte regole vengono disattese in una situazione che oggettivamente è difficile e del tutto nuova da affrontare

Andando ad analizzare la giornata tipica di uno studente, si parte la mattina viaggiando all’interno di unautobus generalmente sovraffollato, si arriva a scuola camminando senza mascherina e davanti alla scuola ci si ferma a parlare con i compagni o a fumare una sigaretta in compagnia. Dopo la sigaretta mattutina gli studenti si suddividono e devono accedere alla scuola da porte diverse in base alla zone in cui la loro classe si trova, naturalmente all’entrata tutti in fila uno attaccato all’altro per aspettare il proprio turno di misurare la temperatura.

Dopo aver scoperto se si ha la febbre oppure no, è il momento di entrare in classe; ci si siede sul banco nella teoria distanziato un metro da quello degli altri con cui prima stavi parlando dell’uscita fatta il sabato sera e a questo punto ci si può togliere la “museruola”. Arrivano poi i professori che devono stare all’interno di un’area circoscritta con del nastro adesivo che alcuni (studenti e professori inclusi) chiamano recinto.

A questo punto gli studenti più fortunati (o sfortunati a secondo della visione) cominciano a fare lezione; i più sfortunati invece si trovano senza professore poiché come sempre ma in particolar modo quest’anno all’inizio dell’anno mancano insegnanti e alcuni studenti devono ancora cominciare a fare lezione.

Questo è il caso di Francesco di un’istituto tecnico informatico nel quale l’insegnante della sua materia d’indirizzo è arrivato solo ieri. Ma oltre alla disorganizzazione di tipo gestionale, il Covid ha accentuato la mancanza di strumenti della scuola italiana. Su questo il ministero guidato dall’Azzolina può e deve migliorare. Ma l’organizzazione della scuola, lo sappiamo bene, è iniziata in grave ritardo.

Nelle scuole manca innovazione, si è rimasti fermi alla penna ed al calamaio e alle materie e ai metodi d’insegnamento di tipo arcaico. Sarebbe inoltre bene spendere due parole per quanto riguarda le verifiche; i professori giustamente hanno subito cominciato a fare dei test alle classi, il problema attuale a causa del Coronavirus è che per protocollo anche le verifiche devono restare svariate giornate in quarantena all’interno di teche fatte ad hoc.

Ma quale potrebbe essere la soluzione di igienizzarsi continuamente le mani, di mettere le prove in quarantena quattro giorni, correggerle, rimetterle in quarantena e poi riconsegnarle?

Semplicemente l’utilizzo del computer che tra l’altro eviterebbe anche agli insegnanti di doversi dannare cercando di decifrare delle grafie a dir poco oscene.

Ma i computer all’interno delle scuole sono quasi un’utopia, o non ci sono oppure quando bisogna fare una verifica è necessario aspettare mezz’ora che i tecnici portino gli strumenti, un’altra decina di minuti per distribuirli e un paio di minuti per collegarli ad internet ed al server per evitare le copiature da parte degli studenti più scaltri.

Sarà anche interessante capire quest’anno come si svolgerà l’alternanza scuola lavoro e come faranno gli studenti di quinta quest’anno a recuperare le ore perse a causa della pandemia.

Per ora nessuna notizia al riguardo. Insomma, il Covid ha fatto emergere la necessità di un’istruzione pubblica più moderna, tecnologica e di un’organizzazione più efficiente e volenterosa.