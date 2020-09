Anche in Trentino ecco l’uso improprio del monopattino

Prima o poi doveva succedere. Dopo l’elaborazione del motore per raggiungere velocità più elevate, modifiche di vario tipo, non poteva mancare l’uso improprio.

La foto è stata scattata ieri pomeriggio a Lavis dove una coppia utilizzava e non a bassa velocità questo mezzo “regalato” dal governo Conte agli italiani per allentare le tensioni sociali di inizio estate. In tal senso sono state favorite le imprese cinesi monopoliste del mercato dei monopattini e non è stata prevista una disciplina regolatoria sconvolgendo la mobilità delle città e creando situazioni di pericolo

Il monopattino sembra un giocattolo, che proprio tale non è, e se finito in mano a chiunque e condotto con la stessa spocchia che alcuni arroganti ciclisti hanno sulle ciclabili e non solo può diventare molto pericoloso.

Il mezzo sembra aver attirato l’interesse di molti extracomunitari, specie quelli residenti nei centri di accoglienza, anche se rimane un mistero dove abbiamo trovato le risorse per comprarlo.

Questi mezzi circolano ovunque senza assicurazione, senza luci e con un sistema frenante alquanto approssimativo. Molti anche quelli che vengono abbandonati sul ciglio della strada oppure in qualche cortile di condominio.

Insomma parrebbero proprio poter essere dei mezzi che non garantiscono la sicurezza né di chi li utilizza, ma nemmeno di chi li incrocia. Pensiamo cosa sarebbe potuto succedere se il monopattino di Lavis che trasportava un peso stimabile in qualcosa di più di 100 chili, si fosse dovuto fermare improvvisamente.

Molto spesso a mancare è la consapevolezza dei rischi che si corrono con un uso improprio di un mezzo comunque a motore. Sono in molti a chiedersi anche se veramente per gli italiani il monopattino sia una vera necessità. Per il momento anche questo bonus come quello delle vacanze è stato comunque un fallimento del governo giallorosso.