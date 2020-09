Trento: centro massaggi cinese chiuso per sfruttamento della prostituzione

Il Centro Relax Tuina di piazza Mosna a Trento è stato chiuso. Oltre ai massaggi cinesi e thailandesi si praticavano infatti delle prestazioni sessuali.

Il reato contestato quindi è sfruttamento della prostituzione.

Era da parecchio tempo che la Guardia di Finanza teneva d’occhio e indagava sul centro massaggi. Da mesi gli uomini delle fiamme gialle hanno condotto appostamenti per verificare la clientela che frequentava il centro Relax. Poi ieri il blitz. Degli agenti in borghese sono entrati facendo finta di essere dei possibili clienti, chiedendo particolari prestazioni al titolare che ha spiegato la natura di questo e il prezzo del «servizio». A questo punto si sono presentati e la «festa» è finita.

Alcuni clienti sono stati sentiti come testimoni e hanno subito ammesso che all’interno della struttura venivano offerte prestazioni sessuali al prezzo di 50 euro. La maggior parte dei clienti non andava al centro per farsi fare un massaggio, bensì per fare altro.

Dopo settimane di indagini, ieri mattina la Guardia di Finanza ha suonato il campanello del Centro Relax. All’interno sono stati trovati parecchi profilattici e dopo una perquisizione sono stati trovati addosso al proprietario oltre diecimila euro in contanti, per la maggior parte in banconote da 50 euro, cioè la somma richiesta per la prestazione sessuale.

Il centro massaggi è stato chiuso. La Guardia di Finanza ha poi sequestrato tutta la documentazione per un’ulteriore accertamento di natura fiscale.

