Torna il pericolo comunista, Ianeselli dopo la vittoria saluta con il pugno chiuso

Non era passata che una manciata di minuti dall’ufficializzazione della vittoria che Ianeselli ha gettato la maschera: pugno chiuso al cielo per salutare i compagni festanti che lo avevano atteso davanti al Comune in Via Belenzani. Il tutto davanti alla faccia divertita e compiaciuta della consigliera provinciale Lucia Maestri.

Travolto dall’entusiasmo Ianeselli ha fatto vedere di che pasta è fatto facendo un gesto che dal dopo guerra in poi, nessun altro compagno sindaco si era mai permesso di fare in Italia.

Nemmeno nelle rosse città di Bologna e Firenze, nemmeno nell’immediato dopoguerra quando ai comunisti tutto era permesso.

Ma non lo ha mai fatto nemmeno Cofferati sindacalista della Cgil da sindaco di Bologna e dire che era stato segretario nazionale e non locale come il nostro Ianeselli.

La differenza sta nel rispetto della propria gente. Se diventi sindaco lo devi essere in rappresentanza di tutti i cittadini e non solo di quelli che ti hanno votato. Ianeselli ha peccato di rispetto ed educazione dimostrando di essere uomo poco incline alle istituzioni.

Ha lanciato però un preciso segnale a quella sinistra radicale dalla quale ha voluto i voti, alla lobby locale degli ex Lotta Continua ( Lucia Coppola, Lucia Maestri, Marco Boato) solo per citarne alcuni.

Poi ha recuperato il self control è si è alternato nel fare l’amicone, il buon padre di famiglia e abbracciando la mamma.

Scontato il fatto che tutta la stampa locale, che lo ha sostenuto nella campagna elettorale facendogli da tappetino rosso, non abbia per nulla rimarcato l’inopportuno gesto del “мэр” ( sindaco il russo tanto per iniziare a parlare una lingua cara al primo cittadino).

Chi ha affrontato l’argomento non ha giudicato, ma al contrario ha stroncato e ironizzato i commenti che sono venuti dagli esponenti del centro destra.

Sin da subito Ianeselli è stato al di sopra di ogni critica e sui suoi (numerosi) errori si è sempre sorvolato, ma questa volta l’ha fatta davvero grossa. Il pugno chiuso non sarà di certo il primo di Ianeselli ed allora si dovrà vedere se l’attaccamento alla poltrona sarà un collante sufficiente per trattenere chi nella sua coalizione, comunista non è.

Come il Patt che stando ai rumors ha “venduto” la propria alleanza in cambio di assessorati, ma che sembra andrà ad incassarne uno solo.

Per evitare una chiusura scontata come sarebbe quella di chiedersi cosa sarebbe successo a ruoli invertiti. Se cioè in occasione dei festeggiamenti della vittoria, Merler avesse salutato romanamente la sua gente, facciamo una richiesta: Ianeselli ha salutato col pugno chiuso? Bene dovrà accettare per par condicio un saluto romano in un altro ambito istituzionale.