Castel Ivano, il flop di Giacomo Pasquazzo: dopo il “tradimento” a Vesco fuori dal consiglio comunale

Il grande escluso delle elezioni comunali della Bassa Valsugana è senza dubbio Giacomo Pasquazzo.

I dati usciti dalla tornata elettorale parlano chiaro, per lui si è trattato di un vero e proprio flop. Una bocciatura totale del “giovane” del Partito Democratico che dopo essere stato in giunta con il ruolo di assessore con competenze in cultura, istruzione, attività con la biblioteca, innovazione e comunicazione ha “tradito” Alberto Vesco Vesco per saltare sul treno della minoranza alle recenti elezioni guidata da Armando Floriani.

Un «tradimento» politico che non ha pagato. Ma la nostra testata aveva previsto tutto con largo anticicpo.

Pubblicità Pubblicità

Un comportamento, quello di Pasquazzo, che la nostra testata aveva denunciato ancora nel mese di gennaio. Lo stesso esponente del PD si era difeso accusando la nostra testata di dire il falso, ed invece era tutto vero e sacrosanto.

Analizzando quando successo Pasquazzo ha perso 54 voti passando dalle 114 preferenze del 2016 alle 60 del 2020, dimezzando il suo consenso.

Un risultato che si può spiegare col “tradimento” ad Alberto Vesco che molti suoi elettori non hanno digerito. Il suo attaccamento alla poltrona e le sue mancate dimissioni come assessore nonostante si sapesse del suo passaggio ad altro movimento) per questioni immaginiamo remunerative sono quindi costate care a Pasquazzo.

Pubblicità Pubblicità



I suoi elettori lo hanno punito ascoltando proprio le sue parole da sempre cavallo di battaglia: cioè coerenza e servizio alla comunità senza secondi fini. Come sempre tutti i nodi vengono al pettine ed ora sono in molti a chiedersi cosa farà visto che ha sempre vissuto di politica retribuita. In poche parole ora il buon Pasquazzo dovrà andarsi a cercare un vero lavoro anche se in queste ore in molti danno per certe le dimissioni di Armando Floriani candidato sindaco perdente proprio per dar posto a Pasquazzo.