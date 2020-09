Resti umani nel lago di Cavedine: effettuati gli accertamenti

Ieri mattina l’anatomopatologo incaricato di effettuare l’autopsia ha eseguito gli accertamenti sui resti umani affiorati nel lago di Cavedine (qui l’articolo) ma non sono emerse novità. Per il momento è ancora mistero quindi sull’identità del cadavere ritrovato nel lago

I carabinieri della compagnia di Trento dovranno quindi attendere che si facciano degli accertamenti ancora più precisi e approfonditi prima di iniziare l’indagine. Non si è ancora stabilito quale sia stato il sesso della persona e quanto sia stata la sua permanenza in acqua.

Non è nemmeno sicuro infatti che il corpo sia sempre stato in quel punto, ma potrebbe essere arrivato lì da altre zone come dal bacino di Santa Massenza.

Pubblicità Pubblicità

Verranno fatti degli accertamenti più approfonditi anche per analizzare la permanenza in acqua del cadavere, in modo tale che gli inquirenti possano avere un intervallo temporale preciso con il quale dare il via alle indagini.

I campioni dei resti verranno poi inviati nei laboratori del Ris di Parma dove sarà estratto il Dna. Tale Dna verrà confrontato con quello delle persone scomparse e sarà quindi possibile risalire all’identità del corpo.

Pubblicità Pubblicità