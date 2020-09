Presentata l’edizione 2020 del Festival dello Sport di Trento: oltre 60 eventi online

Il Festival dello Sport 2020, organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la collaborazione di Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Apt di Trento e con il patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico, si svolgerà quest’anno, in formato DIGILIVE, dal 9 all’11 ottobre e avrà come titolo “We are the champions”

Il Festival dello Sport di Trento si apre dunque ad una platea sconfinata: chiunque, in ogni momento e da ogni luogo, potrà seguire in diretta streaming su ilfestivaldellosport.it e su gazzetta.it il palinsesto non-stop di 3 giorni con oltre 60 eventi.

In totale, saranno più di cento i grandi ospiti che rappresenteranno il mondo dello sport in quasi ogni sua disciplina sui palchi reali e virtuali di Milano, del Trentino e non solo. Parte degli eventi in programma potrà essere seguita anche dal vivo, con ingressi limitati, nelle due location milanesi, la Sala Buzzati, da sempre cuore de La Gazzetta dello Sport, e il Piccolo Teatro Strehler.

Per partecipare sarà necessario accreditarsi sul sito ilfestivaldellosport.it che a breve aprirà le iscrizioni. Chi seguirà gli eventi da casa, sempre sul sito del festival avrà tante opportunità di interazione virtuale con i suoi campioni, che potranno dialogare con il pubblico degli appassionati sportivi.

Il programma completo del Festival con tutti gli appuntamenti e i nomi dei protagonisti sarà disponibile a partire da domani sui siti gazzetta.it e ilfestivaldellosport.it e sarà costantemente aggiornato nei giorni di avvicinamento al Festival. Sempre sul sito ufficiale sarà possibile a breve registrarsi per prenotare la partecipazione agli eventi dal vivo.