Mezzolombardo: coppia di 70 enni incastrata dalle telecamere mentre danneggia un suv

Marito e moglie, entrambi sui settant’anni, si sono resi protagonisti di un episodio di ritorsione ai danni di una persona con la quale avevano dei problemi da anni. Tra le due parti c’erano stati anche dei contenziosi per questioni di confine finiti in tribunale che non erano mai stati risolti fino in fondo.

Per questo probabilmente i due settantenni invasi dalla follia avevano deciso di prendersi una rivincita rigando il Suv di proprietà del confinante.

Di notte si erano portati in Piazza Fiera a Mezzolombardo portando a termine il vile danneggiamento.

Il proprietario, accortosi la mattina del danno, era andato dalla polizia locale per segnalare l’accaduto. L’incisione percorreva l’intera fiancata e in alcuni punti era stato ripetuta.

In quella posizione la coppia però non sapeva che era stata installata una videocamera di sorveglianza. Dalla visione delle telecamere si è infatti scoperto che a compiere il gesto era stata proprio la coppia di settantenni. Per questo i due sono stati quindi accusati di danneggiamento aggravato.

Il procedimento penale si è concluso con il pagamento da parte della coppia di 4 mila 500 euro a testa. I due settantenni hanno però respinto le accuse e hanno deciso di affrontare il processo. Ieri in tribunale a Trento si è tenuta la prima udienza con l’ammissione delle prove e dei testimoni.

