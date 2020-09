Il commiato di Fabrizio Inama, sindaco di Denno per 15 anni: «È stato un onore portare la fascia tricolore»

Dopo 15 anni abbondanti vissuti con la fascia tricolore al collo, Fabrizio Inama è pronto al passaggio di consegne che vedrà Paolo Vielmetti sedersi sulla poltrona di sindaco a Denno.

Prima di farlo, però, Inama ha voluto salutare e ringraziare cittadini, compagni d’avventura amministrativa, uffici comunali. Lo ha fatto attraverso un lungo post su Facebook, che riportiamo di seguito, nel quale ripercorre anche il suo vissuto da amministratore.

Dopo 35 anni consecutivi di impegno amministrativo in Consiglio Comunale in due diversi Comuni, di cui gli ultimi in qualità di sindaco di Denno, torno finalmente alla mia vita di normale cittadino.

Sì, perché fare il “Sindaco” non è cosa normale, seppure in un piccolo Comune. È un’esperienza che ti assorbe, che influenza il tuo modo di vivere le giornate, i rapporti con le persone, la vita famigliare e professionale.

Sono stati quindici anni faticosi ed intensi, densi di esperienze, di impegni ed incontri, con tanti progetti realizzati, altri in corso ed alcuni in fase di progetto e pronti a partire grazie anche al fondamentale sostegno finanziario della Provincia e grazie alla professionalità e competenza del personale del nostro Comune.

Ma il vero “sostegno”, quello determinante, è lo spirito di squadra che ha sempre animato il gruppo con cui ho lavorato in questi 15 anni, tante persone che hanno collaborato con me alla realizzazione dei progetti, magari con approcci e idee diverse, ma alla fine sempre unanimi sul principio del “bene comune” che sempre ha orientato il nostro operato.

Così come è stato fondamentale il contributo delle tante persone che interpretano pienamente il concetto di “cittadinanza attiva” e che costituiscono il vero tessuto connettivo delle nostre piccole comunità, persone che operano nel volontariato, nelle associazioni , nel sociale e nello sport, a tutti loro va il mio personale ringraziamento.

Un grazie ai colleghi Amministratori con cui ho collaborato negli organismi della Comunità di Valle ed in particolare ai Sindaci della Bassa Val di Non con cui abbiamo condiviso iniziative ed avviato un seppur faticoso progetto di collaborazione che spero prosegua e maturi in forme più organizzate e strutturate, così come ai tanti colleghi con cui ho condiviso l’esperienza di dieci anni in Consiglio delle Autonomie, luogo che mi ha permesso di crescere e conoscere ed apprezzare tante valide persone, la nobiltà della politica e le sue debolezze e fragilità.

È stato un onore portare la fascia tricolore, l’ho sempre fatto con umiltà e assoluta sobrietà, da oggi una nuova, giovane e valida squadra si occuperà della nostra Comunità, a loro un grazie sincero per il senso di responsabilità e la “passione civica” che hanno dimostrato, il vero collante delle nostre piccole realtà e della nostra stessa “autonomia”.

Un grande augurio a Loro ed a tutti quelli che con il loro impegno quotidiano contribuiscono a costruire il futuro!