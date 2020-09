Fiori al Centro: fino a fine settembre la città è un labirinto fiorito tutto da scoprire

Rimarranno allestite fino a fine settembre le aiuole realizzate in città dal servizio Gestione strade e parchi nell’ambito di Fiori al Centro, che quest’anno ha voluto contribuire ad un’idea di rinascita attraverso l’immagine del ciclo vitale delle fioriture e dare un segno tangibile alla valorizzazione e al sostegno delle realtà economiche del settore duramente provate da blocco delle attività degli scorsi mesi.

Il filo conduttore di questa speciale edizione della manifestazione è l’intento di proporre il centro storico come un unico spazio di gioco per i bambini, una sorta di labirinto tutto da percorrere e da scoprire attraverso una caccia al tesoro individuale, da giocare quando si voglia e senza assembramenti, da soli o accompagnati da adulti.

Il percorso in dieci tappe, ideato da due operatrici ambientali (Gabriella Gretter e Anna Brugnara), è descritto in un piccolo quaderno provvisto di mappa del centro storico, con osservazioni guidate, piccoli giochi da risolvere, disegni da eseguire e colorare, che sarà disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico e l’Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi.

Pubblicità Pubblicità

Una volta completato il percorso, almeno per metà delle tape previste, sarà possibile, fino ad esaurimento scorte, ritirare un piccolo gadget come premio presso gli stessi uffici, dove sono in distribuzione anche il pieghevole 6 percorsi alla scoperta di Trento e del paesaggio tra la città e la montagna e la guida ai giardini pubblici della città Verde a Trento.

L’iniziativa è avvalorata dal marchio Unicef Città amica dei bambini e degli adolescenti.

Pubblicità Pubblicità