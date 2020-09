Eletta la prima donna sindaco a Fai della Paganella e a Molveno vince Sartori per soli quattro voti

Molte le novità in Altopiano della Paganella dopo le ultime elezioni amministrative. Parecchie le donne elette nei consigli comunali e per la prima volta a Fai della Paganella è stata eletta una donna alla carica di sindaco, un primato importante per il paese e per tutta la Comunità della Paganella.

A ciò si aggiunge un’alta affluenza alle urne, eguagliando i numeri delle passate elezioni comunali.

In particolare a Fai della Paganella l’affluenza è stata più alta rispetto alle precedenti elezioni, segno che le liste candidate, totalmente rinnovate nei nomi hanno trovato consenso e interesse nella popolazione.

Negli altri paesi – Andalo, Cavedago, Molveno e Spormaggiore – numeri simili a quelli della passate elezioni comunali: Andalo 80,50%; Cavedago 71,19 %; Fai della Paganella 79,54 % (nelle precedenti elezioni votò il 67,31%); Molveno 84,92 % e Spormaggiore 69,42 %.

A Andalo vittoria schiacciante per la lista del sindaco uscente, Perli Alberto e anche a Cavedago Viola Corrado vince per oltre cento voti sul sindaco uscente Silvano Daldoss.

A Molveno, la vittoria di Sartori Matteo per soli quattro voti lascia l’amaro in bocca al concorrente ed ex sindaco Luigi Nicolussi.

Infine a Spormaggiore Mirco Pomarolli ritorna alla carica di sindaco e a Fai della Paganella per la prima volta viene eletta una donna, Mariavittoria Mottes (foto) con la lista “Fai che vorrei”. Di seguito i voti ottenuti dai candidati sindaci e dai candidati consiglieri dei cinque paesi della Comunità della Paganella (in nero i consiglieri eletti).

Andalo

PERLI ALBERTO – “Andalo Attiva”: 554 voti (72,42%)

Bottamedi Eleonora 181, Ghezzi Ruggero 111, Bottamedi Mirko 92, Bottamedi Alex 74, Castellan Luca (Quart) 44, Melchiori Marianna 44, Osti Claudia 44, Dalmonego Lilia 42, Gottardi Christian 41, Angioletti Angelo 39, Ghezzi Danilo (Dosio) 36, Dalmonego Giulia 27, Dalfovo Damiano 25, Pittigher Gioele 24, Dalfovo Fabio (Topo) 23

CATANZARO PAOLO – “Unione civica”: 211 voti (27,58%)

Ghezzi Pierluigi 61, Osti Daniel 56, Perli Crispino 31, Zeni Elisabetta 29, Dalfovo Aldo (Kenia) 21, Pittigher Christian 19, Viola Marco 18, Bottamedi Fabiola 17, Ghezzi Marco 13, Scattolo Igor 9, Bottamedi Ciro 8, Dalfovo Maura 7, Chiofalo Giuseppe (farmacista) 5

Cavedago

VIOLA CORRADO – “Uniamo Cavedago”: 232 voti (64,44%)

Daldoss Daniele 72, Viola Manuela 48, Dalsass Lucia 44, Zeni Lucia 41, Zeni Rino 40, Viola Thomas 31, Zeni Romina 30, Pozzo Elisa 23, Endrizzi Filippo 21, Dalfovo Marco 19, Viola Alessandro 17

DALDOSS SILVANO – “Impegno e partecipazione per Cavedago”: 128 voti (35,56%)

Endrizzi Elisa 42, Iob Matteo 39, Endrizzi Massimo 28, Daldoss Anand 19, Destefani Alessia 18, Zeni Donatella 17, Maurina Gianfranco 10, Viola Fabio 8, Tait Ilaria 8

Fai della Paganella

MOTTES MARIAVITTORIA – “Fai che vorrei Lista civica comunale”: 357 voti (59,40%)

Clementel Francesca 84, Endrizzi Mirko 80, Perlot Lucia 62, Perlot Maria 49, Perlot Luca 42, Mottes Davide 41, Tonidandel Emanuele 41, Clementel Juan Carlos 33, Agostini Stefano 31, Borella Yanez 28, Endrizzi Federico 18

GIRARDI MAURO – “Lista civica Fai partecipa al cambiamento”: 244 voti (40,60%)

Dal Rì Samuele 89, Bettin Yuri 44, Pozza Monica 38, Weber Fabio 33, Pallanch Arianna 32, Tonidandel Francesca 32, Tonidandel Aldo 31, Bettin Didier 17, Tavernaro Cristian 9

Molveno

SARTORI MATTEO – “Ripartiamo Molveno”: 402 voti (50,25%)

Donini Alessandro (Hains) 83, Bonetti Adriano 79, Giordani Sergio 66, Zeni Daniela 65, Spellini Massimo (masso) 59, Bonetti Michele 49, Franchi Carlotta 42, Donini Mauro (Giani) 40, Franchi Ruggero 40, Donini Cornelia 32, Frizzera Sonia 28, Zeni Marina 28, Rigotti Ezio 26, Zorzi Pamela 22, Sartori Enrico 18

NICOLUSSI LUIGI – “Obiettivo Molveno”: 398 voti (49,75%)

Donini Mauro (Remo idraulico) 125, Donini Anna Rosa 63, Piffer Alessandro 58, Donini Ivano (Dibry) 55, Viola Guerrino 48, Donini Luca (H. Olimpia) 45, Frizzera Paolo 45, Wegher Nicola 45, Moser Luciana 39 , Bonetti Flavio 34, Sartori Chiara 30, Sartori Manuela (Bibelot) 25, Franchi Fausto 23, Donini Daniel (Tizol) 21, Donini Giada 10

Spormaggiore

POMAROLLI MIRCO – “Rinnovamento e continuità”: 466 voti (58,54%)

Floriani Ermes 97, Ciccolini Massimo 87, Bertò Sara 66, Endrizzi Marcello 66, Rampanelli Luca 62, Pezzi Tiziana 61, Zeni Arduino 58, Zeni Marcello 51, Zeni Maria Cecilia 42, Endrizzi Michela 38, Flabbi Scarpello Lucia 38, Osti Nicoletta 32, Tenaglia Paolo 29, Carli Daniela 23, Osti Riccardo 11

LOCHNER PAOLO – “Nuovi orizzonti per Spor”: 330 voti (41,46%)

Pezzi Alessandro 90, Zeni Renato 90, Agostini Marina 76, Lorandini Marco 66, Veronesi Massimo 33, Gasperetti Simone 28, Gasperetti Monika 24, Bertò Omar 22, Bertò Sebastiano 22, Zeni Filippo 18, Nadalini Pia 17, d’Anzeo Pasqualina 14, Calovi Thomas 7, Zeni Fabio 7