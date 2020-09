Ecco i Consigli comunali di Cles, Predaia, Ville d’Anaunia e Borgo d’Anaunia

Con le votazioni di domenica e lunedì, i cittadini hanno deciso chi sarà a guidarli per i prossimi 5 anni in qualità di sindaco. Ma hanno anche scelto chi comporrà il Consiglio comunale.

Andiamo a vedere nel dettaglio come saranno composti i Consigli dei Comuni più popolosi della Val di Non, in attesa di capire chi sarà il primo cittadino di Novella tra Alessandro Rigatti e Donato Preti, che si affronteranno al ballottaggio tra 10 giorni.

A CLES METÀ CONSIGLIO È DEL PATT – Nel capoluogo noneso, dove è stata confermata la fiducia al sindaco Ruggero Mucchi che ha ottenuto il 71,65% delle preferenze (contro il 28,35% di Carmen Noldin), il Patt ha fatto la voce grossa conquistando il 50,9% dei voti e 9 seggi in Consiglio comunale.

Alla lista “Passione Clesiana” (11,9%) spettano 2 seggi, uno va invece a “Cles Futura” (10,9%).

Le squadre a sostegno della candidatura di Noldin, “Siamo Cles” con il 14,4% e “Insieme per Cles” con l’11,8%, avranno invece 2 seggi a testa.

Il Consiglio comunale, oltre a Mucchi e Noldin, sarà quindi composto da: Aldo Dalpiaz (512 voti), Massimiliano Max Girardi (412), Fabrizio Leonardi (278), Adriano Taller (198), Stella Menapace (188), Francesca Endrizzi (162), Cristina Marchesotti (118), Simona Malfatti (93) e Andrea Iddau (92) del Patt, Diego Fondriest (153) e Massimiliano Max Fondriest (47) di “Passione Clesiana”, Amanda Casula (64) di “Cles Futura”, Marco Cattani (89) e Claudio Taller (79) di “Siamo Cles”, Luciano Bresadola (89) e Giuseppina Giusy Gasperetti (56) di “Insieme per Cles”.

PREDAIA NEL SEGNO DELLE DONNE – Predaia si tinge di rosa. Oltre al sindaco Giuliana Cova, infatti, che ha battuto Loris Odorizzi conquistando il 60,59% dei voti (contro il 39,41% del suo avversario), anche le tre candidate più votate sono donne: Ilaria Magnani, Debora Helfer e Raffaella Falduti (terza a pari merito con Stefano Brida).

Per quanto riguarda i seggi in Consiglio, 11 spettano alla lista unica a sostegno di Giuliana Cova “Predaia in Comune” (61,59%), mentre gli altri 5 sono da spartire tra le due liste di Odorizzi: 3 se li è aggiudicati “Identità Predaia” (25,47%) e 2 vanno a “Predaia Giovane” (12,95%).

Il Consiglio comunale, oltre a Cova e Odorizzi, sarà quindi composto da: Ilaria Magnani (353 voti), Debora Helfer (244), Stefano Brida (243), Raffaella Falduti Cristoforetti (243), Aldo Chini (216), Mauro Schwarz (212), Aldo Webber (211), Gualtiero Walter Rizzardi (203), Stefano Zadra (201), Giancarlo Melchiori (191) e Mariano Larcher (190) di “Predaia in Comune”, Marco Gilli (215), Alberto Corazzolla (213) e Alice Brida (168) di “Identità Predaia”, Andrea Preti (186) e Martina Zadra (107) di “Predaia Giovane”.

NIENTE MINORANZA A VILLE D’ANAUNIA – Scampato il pericolo legato al quorum, il primo cittadino di Ville d’Anaunia Samuel Valentini, unico candidato sindaco in corsa, si troverà a guidare un Comune senza minoranza. Tutti i consiglieri comunali eletti appartengono infatti alla sua lista “Obiettivo Sviluppo”.

Il Consiglio comunale di Ville d’Anaunia, oltre al sindaco Valentini, sarà quindi formato da: Monica Marinelli (267 voti), Giuliano Ghezzi (193), Giordano Bruni (190), Paola Slanzi (182), Darma Waldner (179), Alessia Odorizzi (179), Felice Pinamonti (152), Arianna Leonardi (143), Marco Santini (141), Gianluca Leonardi (121), Fausto Pallaver (116), Donatella Pizzolli (115), Lauro Paoli (102), Riccardo Torresani (96), Diego Santini (91), Mirco Zanolini (90) e Andrea Cicolini (85).

IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE DI BORGO D’ANAUNIA – In cima alla Val di Non si è votato il primo Consiglio comunale di Borgo d’Anaunia, Comune nato ufficialmente il 1° gennaio di quest’anno, che sarà guidato dal sindaco Daniele Graziadei.

Il sindaco uscente di Fondo ha avuto la meglio di Paola Marches (60,72% contro 39,28%). Alla lista “Castelfondo Fondo Malosco – Impegno Comune” spettano dunque 9 seggi, gli altri 4 sono appannaggio della lista “Civica Futuro Comune”.

Il Consiglio comunale di Borgo d’Anaunia, oltre a Graziadei e Marches, sarà quindi formato da: Walter Clauser (213 voti), Paolo Genetti (173), Paolo Ianes (117), Michele Genetti (89), Nadia Pilati (89), Mattia Covi (60), Gianluca Morandi (55), Stefano Endrighi (53) e Flavio Gius (49) di “Castelfondo Fondo Malosco – Impegno Comune”, Oscar Piazzi (140), Gianluigi Bertol (94), Simone Zambotti (67) e Monica Dallachiesa (55) di “Civica Futuro Comune”.