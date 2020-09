Doppio appuntamento archeologico al Museo Retico di Sanzeno per celebrare le Giornate Europee del Patrimonio

Archeopasseggiate, laboratori per famiglie e visite guidate per viaggiare nel tempo e scoprire la storia antica del Trentino sono le proposte dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre.

Le iniziative si terranno al Museo Retico di Sanzeno, al Museo delle Palafitte di Fiavé, allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas e all’area archeologica Acqua Fredda al Passo del Redebus.

Il tema conduttore scelto dal Ministero per i Beni culturali per l’edizione di quest’anno è “Imparare per la vita” per richiamare i benefici che derivano dall’esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze.

Una proposta che intende sottolineare il ruolo della formazione nel passaggio di informazioni, conoscenze e competenze alle nuove generazioni e il valore che il sapere tradizionale può assumere in rapporto alle sfide del presente e al crescente peso della tecnologia.

Per garantire la partecipazione in sicurezza e nel rispetto delle norme per prevenire il contagio, le attività sono riservate a piccoli gruppi. Sono richiesti l’utilizzo della mascherina e il rispetto delle distanze.

Domenica prossima al Museo Retico di Sanzeno è previsto un doppio appuntamento: alle 14.30 ci sarà la visita guidata gratuita “I Reti e le antiche genti della Val di Non”, mentre alle 16.30 è dedicato alle famiglie “Archeotaboo: cose, uomini e animali al museo” laboratorio per grandi e piccini per scoprire giocosamente il museo.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione chiamando il numero 333.4686682 entro le 13 del giorno dell’iniziativa.