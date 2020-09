Arriva da Trento lo spray che ci salverà dal coronavirus?

La notizia potrebbe sembrare sensazionalistica, ma Matteo Bertelli, medico genetista fondatore di MAGI e capo dei laboratori EBTNA-LAB, è davvero un personaggio dal quale ci si possono aspettare grandi sorprese.

Non solo perchè dirige una squadra di medici, biologi e biotecnologi che operano nella nostra regione, ma anche per i suoi legami con colleghi di tutto il mondo, con i quali è abituato ad un confronto continuo, dettato da un profondo amore per i pazienti e per la ricerca.

La scoperta fatta ha permesso al gruppo di ricercatori di sviluppare una formulazione, grazie alla collaborazione con il prof. Tommaso Beccari dell’Università di Perugia, che ha portato alla produzione di ENDOVIR STOP, integratore alimentare a base di sostanze nutritive come alfa-ciclodestrine e idrossitirosolo da olivo utile nella prevenzione delle infezioni virali respiratorie.

Dopo aver prodotto un lotto pilota di ENDOVIR STOP, in collaborazione con il prof. Giampietro Farronato dell’Università Statale di Milano, è immediatamente partito un trial clinico volto a dimostrare la sicurezza ed efficacia del prodotto. Quello che è stato possibile osservare è che ENDOVIR STOP è sicuro, non presenta effetti citotossici, e promette un’ottima efficacia.

„Quello che noi stiamo vedendo e vorremmo studiare su più di 500 pazienti – dichiara il prof. Bertelli – è che pazienti con tampone positivo accelerano la negativizzazione, e questo potrebbe ridurre i tempi della quarantena. Quindi Endovir sembra avere sia scopo preventivo (consigliato a chi ha un familiare malato, a chi è esposto per questioni lavorative…), sia un effetto di bonifica della faringe, luogo in cui il virus si moltiplica nella prima fase di sviluppo. Ci sono tre lavori pubblicati che danno risultati promettenti, stiamo facendo studi più ampi per avere risultati definitivi“

