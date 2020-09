Elezioni regionali: finisce 3 a 3, il centrodestra vince nelle Marche dopo 50 anni e fa sinistra si tiene la Puglia e la Toscana

In questa tornata elettorale non ci sarà nessuna spallata al governo giallorosso.

Alla fine infatti è finita 3 a 3 con il centrodestra che riconferma con una maggioranza record Zaia in Veneto, Toti in Liguria e strappa le Marche al centrosinistra con Acquaroli. In quest’ultima regione la sinistra governava da 50 anni. Il centro destra trainato dalla lega dimostra ancora una volta di essere il padrone dell’Italia del nord dove aumenta ancora i consensi.

Il centrosinistra riconferma De Luca in Campania, Emiliano in Puglia e si tiene la Toscana sottraendo la regione rossa all’assalto del tandem Salvini-Ceccardi che comunque hanno colmato un divario di oltre 28 punti in percentuale rispetto alle passate elezioni, segno del malessere che regna nella ex regione di Matteo Renzi

Per M5s e Pd il risultato del referendum conferma il proseguio della stagione del Governo Conte. In tutte le regioni si registra come ampiamente preventivato un crollo del movimento cinque stelle. Lieve flessione della lega in qualche regione del sud, anche dove il centrodestra ha vinto. Boom invece del partito della Meloni nelle Marche.

L’affluenza definitiva alla chiusura dei seggi, come comunicato dal Viminale, è stata del 57,21% (calcolata, però, solo su quattro regioni, perché Toscana, Marche e Valle D’Aosta hanno effettuato il conteggio autonomamente).

