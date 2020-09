Con il 63,62% il Trentino vota «Sì» per il taglio dei parlamentari

Come nel resto d’Italia anche il Trentino la maggior parte dei votanti si è schierata per il «Sì». La percentuale è però molto più bassa rispetto alla media nazionale: 63,62% contro il 69,62%. Coloro che hanno votato «No» sono stati il 36,38% dei votanti rispetto ai 30,38% della media nazionale.

Il fatto che in Trentino ci siano state molte più persone che abbiano deciso per il «No» è spiegabile per via delle parecchie forze politiche che durante la campagna elettorale si sono espresse per il «No».

Nella città di Trento il «No» ha raggiunto il 43,86%, con il «Sì» fermo al 57,14%. Nella Lega Nord Mirko Bisesti si è sempre espresso a favore del «No», benchè la Lega a livello nazionale fosse a favore.

Sulla stessa linea di Bisesti ci sono stati il Patt, Futura, Unione per il Trentino, Rifondazione Comunista, +Europa, l’ex deputato Gianni Kessler e gli ex parlamentari Ivo Tarolli e Renzo Gubert. L’affluenza è stata del 71,89% rispetto alla media nazionale del 53,54%.

Il taglio dei parlamentari ha fatto sì che il numero scenda da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al Senato, mentre per quanto riguarda il Trentino Alto Adige i senatori scenderanno da 7 a 6 (3 per il Trentino e 3 per l’Alto Adige) e verranno eletti, in base all’attuale legge elettorale, su tre collegi uninominali per provincia.

I deputati dell’intera regione scenderanno invece da 11 a 7. L’elezione dei deputati avviene su base circoscrizionale regionale.

In Alto Adige il «Sì» ha vinto raggiungendo quasi l’80% dei votanti (79,01%). I «No» sono stati solo il 20,99%. Gli altoatesini, specialmente quelli di lingua tedesca, non ci hanno pensato due volte a tagliare i parlamentari “fannulloni” italiani.