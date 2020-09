Admo partecipa al «Match It Now»

Anche Admo Trentino partecipa al Match It Now con aperture straordinarie del centro donatori dell’ospedale S. Chiara e con la presenza dei volontari di ADMO Trentino alla Banca del Sangue di via Malta.

La provincia di Trento si è distinta a livello nazionale per aver proseguito l’attività di tipizzazione anche durante i mesi più critici, registrando anche due donatori effettivi in pieno lockdown. Dal 19 al 26 settembre si svolge la settimana di sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali Match It Now.

ADMO ha come scopo principale di informare e sensibilizzare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue.Sono molte le persone che ogni anno in Italia necessitano di trapianto ma purtroppo la compatibilità è solo di 1 su 100.000.

Per coloro che non hanno un donatore consanguineo la speranza di trovare un midollo compatibile per il trapianto è legata all’esistenza del maggior numero possibile di donatori volontari tipizzati, dei quali cioè sono già note le caratteristiche genetiche. Tali informazioni vengono poi inserite nel registro italiano donatori midollo osseo IBMDR, collegato con tutti i registri internazionali.

L’edizione 2020, che inevitabilmente sarà rimodulata a causa del coronavirus, vedrà come protagonisti gli oltre 150 centri donatori che hanno programmato aperture straordinarie per facilitare il reclutamento dei donatori. Non potendo organizzare eventi di sensibilizzazione in outdoor (piazze, università, centri sportivi etc..), il tutto si trasferisce in “rete”: con l’aiuto di influencer, blogger e volti noti ADMO cercherà di sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 35 anni alla donazione di midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche.

A Trento, il centro donatori Laboratorio Hla Centro trasfusionale dell’ospedale S. Chiara di Trento prevede un’apertura straordinaria nelle giornate di martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, con orario dalle 14 alle 17.

