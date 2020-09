Risultati elezioni regionali 2020, testa a testa in Toscana e Puglia

Elezioni regionali 2020: si sono chiuse alle ore 15:00 le urne nelle sette Regioni interessate dal voto, con l’attesa che cresce per gli exit poll e i risultati ufficiali per i quali però ci sarà da attendere, visto che la precedenza nello spoglio verrà data al referendum.

Questo è il responso dei primi exit poll realizzato in merito alle elezioni regionali. In Toscana Giani (csx) in vantaggio di 3 punti su Ceccardi (cdx), in Puglia è un serrato testa a testa tra Emiliano (csx) e Fitto (cdx), in Campania De Luca (csx) è nettamente in vantaggio così come Toti (cdx) in Liguria, Acquaroli (cdx) nelle Marche e Zaia (cdx) in Veneto

Nel primo giorno di votazione alle 23.00 l’affluenza alle urne per le regionali è stata del 41,37%. Tra le altre regioni dove si vota anche per la rielezione dei governatori, in Puglia l’affluenza è al 39,89%, in Veneto al 46,12% e in Campania all’38,92%.

