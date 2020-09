Elezioni comunali Trento: alle 23.00 l’affluenza al 45,25%

Dati molto incoraggianti per quanto riguarda l’affluenza per il referendum e le elezioni comunali in Trentino che è sopra la media nazionale. Si allontana quindi il tanto temuto spettro dell’astensione per la paura del coronavirus.

Alle ore 23.00 di ieri alla fine della prima giornata elettorale nelle 98 sezioni di Trento sono stati 44.856 gli aventi diritto di voto che si sono recati alle urne per un totale del 45,25%.

Nella precedente tornata elettorale del 2015 erano stati 51.429 pari al 54,75%. Oggi dalle 7.00 fino alle 15.00 si riaprono i seggi. Tutto si è svolto senza nessun problema. Il primo candidato sindaco a votare è stato Marcello Carli che alle 7.30 si è recato presso il seggio allestito a Martignano per esprimere la sua preferenza.

Per quanto riguarda il referendum sulla riduzione dei parlamentari in Trentino ha votato 51,14% (53,67% a Bolzano).

Alle ore 23.00 a livello nazionale la media dell’affluenza sale al 41,37% . Tra le altre regioni dove si vota anche per la rielezione dei governatori, in Puglia l’affluenza è al 39,89%, in Veneto al 46,12% e in Campania all’38,92%.

Le urne accolgono il voto per eleggere i nuovi Presidente in sette Regioni: Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Valle d’Aosta e in oltre 1.000 comuni.

