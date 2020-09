16,33%: in Trentino record di affluenza alle urne

Sono aperte dalle ore 7.00 di stamane in 156 comuni trentini i seggi per le elezioni dei nuovi sindaci e per il referendum.

Si potrà votare dalle 7:00 alle 23:00 di oggi e dalle 7.00 alle ore 15.00 di domani. Si vota anche per i presidenti di Regione in Puglia, Campagna, Marche, Valle d’Aosta, Toscana, Veneto e Liguria e in oltre 1.100 comuni dell’Italia.

In Trentino il primo dato certo comune per comune dell’affluenza sarà diffuso nel tardo pomeriggio. In Trentino (166 seggi totali) il primo dato parla di 16,33% di elettori che si sono recati alle urne alle ore 11.00. 5 anni fa alla stessa ora si erano recati alle urne il 14,19%.

Il dato è il più alto di tutta la penisola. A Bolzano siamo al 15,74.

In mattinata tutto si è svolto regolarmente e non ci sono stati problemi per chi ha votato. (Nelle foto i seggi di Cristo Re e di Gardolo)

Per quanto riguarda l’affluenza della regionali l’affluenza alle 11.00 è dell 12,55%.

Tra le altre regioni dove si vota anche per la rielezione dei governatori, in Toscana l’affluenza è al 14,4%, in Veneto al 12% e in Campania all’11%. La Sicilia è maglia nera con solo il 6,1%.

Si tratta del primo appuntamento elettorale in tempo di pandemia: oltre a rigido protocollo sanitario, il governo ha stabilito anche un ritorno alla doppia giornata di voto.